¿Qué significa el diseño del nuevo balón de la Champions League 2025/26? El zodiaco es protagonista

El fútbol de más alto nivel, es decir, las ligas de Europa, ya volvieron al ruedo y el balón rodó abriendo la puerta a todas las competencias como la Premier, LaLiga, la Serie A, entre otras.

Sin embargo, el fútbol como deporte no es solo el único protagonista, pues las marcas de indumentaria también hacen de las suyas innovando en calzado y todo tipo de la ropa deportiva de los clubes y, así mismo, de las competencias.

Es el caso de la UEFA Champions League, que este miércoles, 27 de agosto, de la mano de la marca alemana Adidas, hizo oficial el lanzamiento del nuevo balón que ya se está usando desde este día en la competencia, teniendo en cuenta que las fases previas ya se están jugando.

¿Cómo es el nuevo balón de la Champions League 2025/2026?

La UEFA hizo oficial en su página web que Adidas presentó el nuevo balón de la Champions, máxima competencia europea a nivel clubes.

Como es costumbre, la marca alemana aplicó un diseño diferente y esta vez los astros y el zodiaco son los protagonistas.

¿Cuáles son los detalles del balón?

Como ha sido tradición, el balón cuenta con las icónicas estrellas que hacen parte de la competencia, y dentro de cada una hay un diseño peculiar relacionado con los signos del zodiaco.

Dentro de las estrellas podemos encontrar representaciones de signos zodiacales como Aries, Géminis, Piscis, Leo, Escorpio y Libra, entre otros.

¿Qué significa el diseño del nuevo balón de la Champions League 2025/2026?

La UEFA explicó en su página web que este balón, en general, tanto para la competencia masculina como para la femenina, “ se inspira en el cielo nocturno . El diseño de ambos balones presenta las emblemáticas estrellas de la Champions League grabadas en relieve sobre una base blanca, realzadas por inspiraciones únicas extraídas del firmamento“.

Además, explican sobre el balón de la competencia masculina que cuenta “con estrellas perfiladas en dorado y pintadas en azul, complementadas con signos del zodíaco dibujados a mano en dorado que simbolizan hazañas heroicas y destinos celestiales ”.

"Este balón es para los partidos oficiales de la fase de liga 25/26 de la UCL, con un diseño innovador que incluye gráficos inspirados en los relojes astronómicos y los signos del zodiaco “, agrega la marca Adidas en su página web

En el caso del torneo femenino, el balón “s e inspira en el espacio profundo y la aurora boreal , con hexágonos entre las estrellas blancas acabados en morado oscuro y superpuestos con un degradado técnico en verde neón y fluidas pinturas en verde neón inspiradas en el movimiento solar de la aurora boreal”.

Finalmente, resaltaron que estas dos pelotas también rinde homenaje "a las estrellas del fútbol en su camino hacia Budapest y Oslo, las ciudades anfitrionas de las respectivas finales en mayo“.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/2026?

Cabe recordar que la Liga de Campeones 2025/2026 sorteará este jueves, 28 de agosto, su fase de liga en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde sus 36 participantes conocerán los ocho rivales a los que se enfrentarán en busca de una plaza en octavos de final.

En estos equipos hay jugadores colombianos que participarán, como Luis Díaz, Davinson Sánchez, Luis Suárez, entre otros.

Vea en fotos el balón oficial para la Champions 2025/26 masculina y femenina

