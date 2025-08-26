“Soy un agradecido con la vida, con Dios y con el fútbol”: Rafael Pérez, futbolista colombiano

El colombiano Rafael Pérez, futbolista colombiano del Unión Magdalena, habló en los micrófonos de Peláez y De Francisco en La W para referirse a su trayectoria profesional y su vida reciente fuera de las canchas.

Al cartagenero le empezaron preguntando sobre su estado actual de salud, pues sufrió una lesión en el tobillo que lo ha mantenido alejado de las canchas desde el semestre anterior: “Ha sido un tema muy complejo, hace un mes y medio me operé del tobillo, es una lesión que me ha generado bastante preocupación desde el año anterior, ya con esta son tres intervenciones que he tenido, ha sido un tiempo complejo” comentó.

Posteriormente, repasó su carrera previo a su paso por el Junior de Barranquilla: “Soy un agradecido con la vida, con Dios y con el futbol. Tuve la posibilidad de debutar a temprana edad, antes de llegar al Junior, había jugado en Independiente Medellín, en el Real Cartagena, en China, en Bulgaria, ese fue mi paso antes del Junior” agregó.

Sobre su paso por el futbol internacional, Pérez agregó: “En Argentina me tocó algo que uno como defensa no lo vive, los delanteros en Argentina son segundos centrales” dijo.

“En San Lorenzo viví varios contrastes porque futbolísticamente hablando fue una experiencia maravillosa, cuando uno veía la tribuna toda llena el día de los partidos, es de las experiencias más lindas que me he llevado, son una gran hinchada, fue un buen año, jugamos la Copa Sudamericana, dejamos al equipo clasificado a Copa Libertadores, de los 58 partidos que se juegan en el año yo estuve presente en 53. El contraste estuvo en la parte contractual, en lo económico, pero me quedo con las cosas positivas” afirmó sobre su paso por San Lorenzo de Almagro en Argentina, club donde también han militado colombianos como Carlos Sánchez o Diego Perea.

Posteriormente, Pérez comentó como fue vivir como colombiano en Sofía, capital de Bulgaria, donde militó en el CSKA Sofía: “Eso fue bastante fuerte, cuando llegué recuerdo que hacía frío en la madrugada y pensaba que el frío que podíamos vivir era el que hacía en Bogotá o Pasto, yo me fui abrigado como si fuera para Bogotá, la gente me miraba y se quedaba sorprendida, llegue a un lugar donde estábamos a -15 grados” dijo.

Además, el nacido en Cartagena habló de uno de sus logros más recientes, pues recientemente se graduó de la Universidad: “Gracias a Dios, estos días nos graduamos como administrador de empresas, a veces la vida son contrastes que uno vive, es un orgullo poder cumplir este sueño que iniciamos hace cuatro años” comentó.

Reviva la entrevista completa a continuación:

