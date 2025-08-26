Argentino campeón del mundo se deshizo en elogios a Falcao: “ya no abundan esa clase de jugadores”

Radamel Falcao García es, para muchos, el mejor futbolista en la historia de Colombia hasta la actualidad.

Así, y con una carrera plagada de títulos, Falcao se ha posicionado en el fútbol como uno de los jugadores más reconocidos en el mundo, especialmente por su pasado en Porto y Atlético de Madrid.

Lo anterior le ha valido para ser ampliamente reconocido por fanáticos y, también, por colegas de oficio que han destacado su papel como futbolista.

Que fue el caso más reciente, en donde un futbolista campeón del Mundial de Qatar 2022 con Argentina, se deshizo en elogios para el colombiano.

¿Quién fue el jugador argentino que habló sobre Falcao?

Pues bien, todo se dio en el marco de un video en YouTube publicado por la cuenta del reconocido streamer y creador de contenido argentino ‘Davoo Xeneize’, un joven que basa su dinámica en redes 100% en fútbol.

Dentro de esas mismas dinámicas ha llegado a conversar con reconocidos periodistas deportivos y, además, con futbolistas profesionales de todo el mundo, como fue este caso.

En un video colgado en su canal de YouTube, ‘Davoo’ habló con el defensa central del Manchester United y de la Selección Argentina Lisandro Martínez , futbolista que quedó campeón del Mundial de Qatar 2022.

Allí, el deportista hizo mención de Falcao.

¿Qué dijo Lisandro Martínez de Radamel Falcao?

Martínez estuvo en el video junto a ‘Davoo’ haciendo una dinámica en donde ambos debían adivinar un futbolista, según su carrera.

Es decir, cada uno tenía un jugador, y su trayectoria en clubes, según esta, se debía adivinar de qué jugador se trataba y a Martínez, en un momento, le tocó, por su carrera, adivinar a Falcao.

Durante la dinámica, ‘Davoo’ le mencionó a Lisandro que su jugador había jugado en River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchster United y Chelsea, y cuando seguía Mónaco otra vez, el argentino se la jugó y lanzó el nombre de Radamel.

Allí, Martínez recordó que debió enfrentar al 9 colombiano en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.

“ Ya sé quién es, ‘El Tigre’ Falcao . Lo enfrenté 15 minutos en un Argentina - Colombia que jugamos en el estadio Mario Alberto Kempes, era impresionante”, dijo.

Y agregó: “Era increíble cómo se movía en la cancha y eso que lo enfrenté ya a lo último de su carrera”.

Martínez contó que lo vio mucho “de chico en el Atlético de Madrid y esa etapa y la de Porto fueron una locura. Para mí era el mejor nueve del mundo ”.

“ Hoy en día, por ejemplo, que no abundan esa clase de jugadores, ahí recién notas lo bueno que es . Es impresionante, muy buen jugador”, concluyó.

Así ha sido la carrera de Radamel Falcao

Falcao inició su carrera profesional en el Club Atlético River Plate, en donde tras su juego se volvió o leyenda de la institución.

De allí dio el salto a Europa tras ser fichado por el Porto de Portugal, en donde comenzó a plasmar su huella en la historia dorada del fútbol mundial: con los ‘Dragoes’ Falcao consiguió 7 títulos, incluido el primero internacional, la UEFA Europa League en la temporada 2010/2011.

En esa misma temporada fue el goleador del torneo con 17 tantos. Junto a Cristiano Ronaldo es el jugador que más goles ha anotado en una sola temporada de un torneo europeo.

Posteriormente, el jugador samario fue fichado por el Atlético de Madrid en donde reafirmó su consolidación como el mejor ‘9′ del mundo, llegando a ‘compartir’ delantera en el FIFA/FIFPro World XI 2012 junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En ese ‘once ideal’ fue el único jugador que no militaba en el Real Madrid y el Barcelona.

Allí, levantó su segunda Europa League tras derrotar al Atheltic de Bilbao, anotado doblete. Luego, ganó la Súpercopa de la UEFA venciendo al Chelsea, campeón de la Champions en esa temporada.

