Millonarios, Nacional, Junior y América, los equipos del FPC que más ingresos tuvieron en 2024

El Fútbol Profesional Colombiano se reafirma como una actividad económica en expansión. El informe anual de la Superintendencia de Sociedades, con corte al 31 de diciembre de 2024, revela que el sector se ha fortalecido y ha consolidado su impacto en la economía nacional.

El análisis, que cubre a 34 clubes, muestra un incremento en sus principales indicadores financieros. Los activos totales de los equipos aumentaron un 7,15%, alcanzando los $908 mil millones. A su vez, el patrimonio creció un 6,27%, llegando a los $350 mil millones, lo que, según la entidad, refleja una expansión sostenida en las operaciones financieras del FPC.

El ranking de los equipos con mayores ingresos por actividades en 2024, según la Superintendencia, es el siguiente:

Millonarios: $106.470 millones Atlético Nacional: $87.394 millones Junior de Barranquilla: $66.233 millones América de Cali: $49.912 millones Independiente Santa Fe: $48.201 millones Independiente Medellín: $47.791 millones

Por primera vez, el informe incorpora una perspectiva de equidad de género, con datos sobre la participación de las mujeres en la dirección de los clubes y un análisis financiero del fútbol femenino. Este enfoque reconoce la creciente importancia de las mujeres en la estructura deportiva y la necesidad de visibilizar la realidad económica del fútbol femenino en el país.

El informe destaca especialmente el crecimiento de los ingresos por taquilla y abonos, que se incrementaron en un 17,2%. Este dato evidencia una recuperación significativa de la asistencia a los estadios y el fortalecimiento del vínculo entre los clubes y sus seguidores, quienes impulsan la sostenibilidad económica de los equipos.