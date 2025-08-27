Millonarios sufrió ante Real Cartagena, pero logró clasificar a octavos de final de la Copa Colombia

Este martes, 26 de agosto, se disputó un partido para conocer al último clasificado de la Copa Colombia y que tenía como protagonistas al Real Cartagena y a Millonarios, equipos que se enfrentaron en el estadio Jaime Morón, en la ciudad de Cartagena.

En un partido de mucho físico y de ida vuelta, Millonarios cayó 2-1 ante Real Cartagena, pero con un marcador global de 4-3 se quedó con el último cupo de los octavos de final de la Copa Colombia.

Real Cartagena se quedó con la victoria gracias a los goles de Miguel Murillo y Gonzalo Pedroza, quienes marcaron en los minutos 55 y 76, respectivamente. Por su parte, Danovis Banguero descontó para Millonarios al 89′ de penal y le dio la clasificación. Además, Santiago Giordana del conjunto embajador fue expulsado al 63′.

⚽🏆🔥¡Real Cartagena venció 2 a 1 a Millonarios en la vuelta de la fase 1B de #LACOPAxWIN, sin embargo, no le alcanzó y perdió la serie 4 a 3 ante los ‘Embajadores’, que jugarán los octavos de final ante Envigado! pic.twitter.com/YxFZ51X5cB — Win Sports (@WinSportsTV) August 27, 2025

La primera anotación fue para el equipo local, tras una falta dentro del área del arquero Guillermo De Amores, que fue sancionada como penal. Al minuto 55, Miguel Murillo cobró y anotó el 1-0 parcial a favor del Real Cartagena.

El equipo heroico se animó en el partido y se lanzó al ataque para aumentar la ventaja. En el minuto 75, Gonzalo Pedrosa marcó de cabeza, tras un centro de tiro de esquina y la serie se igualaba 3-3.

Noticia en desarrollo…