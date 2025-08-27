Presuntos hinchas de Millonarios se enfrentaron con servidores turísticos de playas en Cartagena

Hinchas de Millonarios el 19 de junio de 2025, imagen de referencia. FOTO: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images / Long Visual Press

La tranquilidad del barrio turístico de Bocagrande se vio interrumpida la tarde de este martes tras un fuerte enfrentamiento entre supuestos hinchas del equipo Millonarios y servidores de playa.

El hecho quedó registrado en varios videos grabados por personas que se encontraban en el lugar y que mostraron el momento en el que los involucrados se enfrentan utilizando piedras, palos y botellas, poniendo en riesgo la seguridad de los bañistas.

Tras el llamado de la comunidad, uniformados intervinieron en la riña que dejó varios policías heridos, según las primeras versiones.

Entre tanto, la junta de acción comunal del barrio Bocagrande, a través de un comunicado, rechazó lo sucedido.

“Bocagrande es la casa de todos los cartageneros y visitantes de todo el mundo; como comunidad, no permitiremos bajo ninguna circunstancia que hechos de intolerancia y violencia alteren la paz, la seguridad y el orden público en un territorio que siempre se ha caracterizado por ser un lugar de convivencia y tranquilidad”. Señala el comunicado.

Entre tanto, la policía metropolitana pide que Cartagena aún no ha emitido un reporte oficial de lo sucedido.

