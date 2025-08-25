Emblemático Parque Centenario en el Centro Histórico de Cartagena será restaurado

El parque centenario fue inaugurado en 1911 en conmemoración al centenario de la independencia de Colombia; desde entonces se convirtió en un ícono patrimonial y epicentro de encuentro de miles de ciudadanos. Sin embargo, su deterioro a través de los años se ha hecho evidente, por lo que se dio inicio este lunes a las obras de intervención.

“Hoy, al iniciar este proceso integral de restauración, volvemos a mirarlo con la misma visión con la que nació: la de ser corazón urbano, conector de comunidades y símbolo de la ciudad que se transforma”, indicó el alcalde Dumek Turbay.

Con una inversión de 10 mil millones de pesos, el parque, uno de los más grandes de la ciudad, contará con un Centro de Atención al Turista que brindará servicios especializados para visitantes nacionales y extranjeros.

El parque, conocido por sus librerías, contará también con módulos renovados para libreros y artesanos y contempla la intervención integral de monumentos en bronce, mármol y esculturas en yeso de las entradas principales, la restauración de senderos perimetrales, la intervención paisajística y la protección de la fauna silvestre en el lugar.

Cabe mencionar que el parque ha sido escenario de entrenamiento de varias figuras del deporte nacional, por lo que serán restaurados y dotados con infraestructura deportiva la pista de patinaje y la cancha múltiple.