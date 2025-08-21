Temporada de cometas en Cartagena: autoridades emiten recomendaciones

Cartagena vive la tradición de las cometas o barriles, común en esta época de vientos que disfrutan miles de familias. Las zonas más comunes son Las Tenazas, sector aledaño a los baluartes de San Lucas y Santa Catalina, en el Centro Histórico.

Ante lo anterior, las autoridades recomendaron evitar subirse a las fortificaciones a realizar; así mismo, abstenerse de salir a volar barriletes en días con pronóstico de lluvia o tormenta eléctrica, ya que el área expuesta y con palmeras altas podría ser riesgosa.

Por otra parte, el aeropuerto informó que en 2024 hubo 52 reportes de cometas avistadas en el área de aproximación de aeronaves, por lo que fue necesario activar medidas durante las maniobras de aterrizaje, lo que representa un riesgo para la operación, por lo que hizo un llamado a volar las cometas por lo menos a 6 kilómetros de la terminal aérea.

Con dichas recomendaciones, las autoridades buscan que la ciudadanía pueda disfrutar de manera segura y responsable.