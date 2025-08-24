🔴 Millonarios vs. Junior EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por liga
Duelo de extremos. Junior visita a Millonarios, ambos con una realidad diferente: el ‘Tiburón’ es primero de la tabla, mientras que los azules son últimos con tan solo un punto.
Millonarios disputa la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025 - II recibiendo la visita del Junior de Barranquilla, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.
Cabe recordar que este partido es un duelo de extremos. El ‘Tiburón’ es primero de la tabla, mientras que los azules son últimos con tan solo un punto.
Millonarios perdió en su último partido, de local, contra Unión Magdalena, lo que agudizó todavía más su crisis deportiva que, entre otras cosas, le costó el puesto de entrenador a David González.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento