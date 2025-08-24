🔴 Millonarios vs. Junior EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por liga

Bogotá. Agosto 20 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Unión Magdalena, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 1, en el Estadio Nemecio Camacho El Campin. (Colprensa - Cristian Bayona).

Millonarios disputa la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025 - II recibiendo la visita del Junior de Barranquilla, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

Cabe recordar que este partido es un duelo de extremos. El ‘Tiburón’ es primero de la tabla, mientras que los azules son últimos con tan solo un punto.

Millonarios perdió en su último partido, de local, contra Unión Magdalena, lo que agudizó todavía más su crisis deportiva que, entre otras cosas, le costó el puesto de entrenador a David González.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación: