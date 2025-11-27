Aranceles, tensiones y acuerdos: el desafío de la relación Colombia - Estados

El presidente Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One, el 25 de noviembre de 2025. FOTO: Pete Marovich/Getty Images

Desde abril del 2025, Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, implementó impuestos arancelarios y, en general, iniciativas comerciales que están repercutiendo en el desarrollo latinoamericano y planteando diferentes tensiones.

En ese contexto, y mietras países como Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala cierran acuerdos con el país norteamericano, en Colombia despierta preocupación el roce constante entre los presidentes de ambas naciones, que subieron de tono desde la muerte de ciudadanos colombianos en el mar Caribe, a causa de bombardeos ordenados por Trump.

Tal conflicto se ha mostrado como una barrera para el diálogo en términos económicos y puede llevar a polarizar y entorpecer las decisiones diplomáticas, afectando el desarrollo económico de Colombia.

De alli que sea necesario tener las visiones de distintos sectores en el marco de Visión 2026 de Prisa Media. Allí, empresarios y expertos en diplomacia dialogaran sobre las oportunidades que se pueden presentar al rechazar, replantear o aceptar los acuerdos que se propongan a lo largo del mandato presidencial americano.

Visión 2026 se llevará a cabo el 3 de diciembre en el Country Club de Bogotá. Siga todos los detalles del encuentro a través de nuestras plataformas digitales.