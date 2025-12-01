Así será el pico y placa primera semana de diciembre en Bogotá del 1 al 7: así funcionará en Velitas

El pico y placa es una medida de restricción vehicular que se aplica en Bogotá con el fin de reducir la congestión y la contaminación ambiental. Desde enero de 2023, el pico y placa funciona bajo el modelo de placas pares e impares, que consiste en que los vehículos particulares solo pueden circular en días alternos, según el último dígito de su placa.

Esta medida rige de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y tiene algunas excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar y de personas con discapacidad, entre otros. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo del pico y placa es mejorar la movilidad, incentivar el uso del transporte público y fomentar la cultura ciudadana.

¿Cómo opera el pico y placa en Bogotá?

Días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Así las cosas, le contamos cuál será el pico y placa para la primera semana de diciembre.

Así será el pico y placa la semana del 1 al 7 de diciembre de 2025 en Bogotá

Lunes, 1 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes, 2 de diciembre : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles, 3 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves, 4 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes, 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado, 6 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

¿Hay pico y placa el día de velitas?

No, este día es domingo, por lo que no hay pico y placa.

Domingo, 7 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

Ahora, aunque ni la Alcaldía ni los organismos de Movilidad de Bogotá lo han confirmado, lo más seguro es que lunes, 8 de diciembre, que es festivo, haya pico y placa regional para el ingreso de vehículos por ser puente.

Debe estar pendiente para evitar sanciones si va a viajar.

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa?

Según el Código Nacional de Tránsito, la sanción por incumplir la medida de pico y placa será una multa de 711.750 pesos pesos y la inmovilización del vehículo.

