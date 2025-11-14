Actualidad

Estos son los cambios en el pico y placa para los vehículos que no están matriculados en Bogotá

Las medidas empezarán a regir desde el próximo semestre.

Pico y placa en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció este viernes anunció que los vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes.

“Las medidas se toman porque hay que incentivar que las personas matriculen su carro en Bogotá. La ciudad ha dejado de recibir 1.1 billones de pesos porque no está recibiendo este dinero que debe ser destinado para la movilidad de la ciudad”, dijo Galán.

Además, aseguró que pico y placa solidario para estos vehículos, es decir los que están matriculados fuera de la ciudad, aumentará en el 50%.

Según lo informado, los vehículos híbridos continuarán con la excepción del pico y placa.

