Pico y placa Bogotá TODO noviembre 2025: calendario completo, horarios y multas

Bogotá

Desde hace años se ha implementado la medida del pico y placa con el fin de mejorar la movilidad en la capital del país, se trata de una norma que debe ser acatada por vehículos particulares y de servicio público, tanto en los días como en los horarios establecidos.

El pico y placa en Bogotá para vehículos particulares continuará operando de manera habitual. La medida rige de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

La medida regirá de esta manera:

Días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

Días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

¿Cómo es el pico y placa para TODO noviembre?

Teniendo esto en cuenta, a continuación le contamos cómo funcionará el pico y placa desde el sábado 10 hasta el domingo 31 de noviembre, para que lo tenga presente y no cometa ninguna infracción.

Restricción del 10 al 16 de noviembre

Lunes 10 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 11 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 12 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 13 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 14 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 15 de noviembre: No aplica.

No aplica. Domingo 16 de noviembre: No aplica.

Restricción semana del 17 al 23 de octubre

Lunes 17 de noviembre (FESTIVO): Aplica el pico y placa regional.

Aplica el pico y placa regional. Martes 18 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 19 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 20 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 21 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 22 de noviembre: No aplica.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. No aplica. Domingo 23 de noviembre: No aplica.

Restricción semana del 24 al 30 de octubre

Lunes 24 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 26 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 27 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 28 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 29 de noviembre: No aplica.

No aplica. Domingo 30 de noviembre: No aplica.

¿Cómo funciona el pico y placa regional en Bogotá?

El pico y placa regional funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital. Será de la siguiente forma:

Autopista Norte : Desde el peaje de los Andes hasta el Portal Norte de Transmilenio, sentido norte – sur.

: Desde el peaje de los Andes hasta el Portal Norte de Transmilenio, sentido norte – sur. Autopista Sur: Desde el límite de Soacha hasta la Avenida Boyacá, sentido sur – norte.

Desde el límite de Soacha hasta la Avenida Boyacá, sentido sur – norte. Avenida Centenario (Calle 13): Desde el Río Bogotá hasta la Avenida Ciudad de Cali (Av Carrera 86), sentido occidente – oriente.

Desde el Río Bogotá hasta la Avenida Ciudad de Cali (Av Carrera 86), sentido occidente – oriente. Calle 80: Desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de Transmilenio, sentido occidente – oriente.

Desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de Transmilenio, sentido occidente – oriente. Carrera Séptima: Desde la Calle 245 hasta la calle 183 sentido norte – sur.

Desde la Calle 245 hasta la calle 183 sentido norte – sur. Avenida Boyacá – vía al Llano: Desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur – norte.

Desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur – norte. Vía Suba – Cota: Desde el Río Bogotá hasta la Calle 170, sentido norte – sur.

Desde el Río Bogotá hasta la Calle 170, sentido norte – sur. Vía La Calera: Desde el peaje Patios hasta la Carrera Séptima, sentido oriente – occidente.

Desde el peaje Patios hasta la Carrera Séptima, sentido oriente – occidente. Vía a Choachí: Desde la vía a Monserrate hasta la Avenida Circunvalar, en sentido oriente – occidente.

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa?

Según el Código Nacional de Tránsito, la sanción por incumplir la medida de pico y placa será una multa de 711.750 pesos pesos y la inmovilización del vehículo.

