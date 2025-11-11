Pico y placa Bogotá TODO noviembre 2025: calendario completo, horarios y multas
Conozca cómo funcionará el pico y placa para los vehículos particulares todo el mes de noviembre y los cambios para el puente festivo.
Desde hace años se ha implementado la medida del pico y placa con el fin de mejorar la movilidad en la capital del país, se trata de una norma que debe ser acatada por vehículos particulares y de servicio público, tanto en los días como en los horarios establecidos.
El pico y placa en Bogotá para vehículos particulares continuará operando de manera habitual. La medida rige de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.
La medida regirá de esta manera:
- Días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
¿Cómo es el pico y placa para TODO noviembre?
Teniendo esto en cuenta, a continuación le contamos cómo funcionará el pico y placa desde el sábado 10 hasta el domingo 31 de noviembre, para que lo tenga presente y no cometa ninguna infracción.
Restricción del 10 al 16 de noviembre
- Lunes 10 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 11 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 12 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 13 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 14 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 15 de noviembre: No aplica.
- Domingo 16 de noviembre: No aplica.
Restricción semana del 17 al 23 de octubre
- Lunes 17 de noviembre (FESTIVO): Aplica el pico y placa regional.
- Martes 18 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 19 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 20 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 21 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.Sábado 22 de noviembre: No aplica.
- Domingo 23 de noviembre: No aplica.
Restricción semana del 24 al 30 de octubre
- Lunes 24 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 26 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 27 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 28 de noviembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 29 de noviembre: No aplica.
- Domingo 30 de noviembre: No aplica.
¿Cómo funciona el pico y placa regional en Bogotá?
El pico y placa regional funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital. Será de la siguiente forma:
- Autopista Norte: Desde el peaje de los Andes hasta el Portal Norte de Transmilenio, sentido norte – sur.
- Autopista Sur: Desde el límite de Soacha hasta la Avenida Boyacá, sentido sur – norte.
- Avenida Centenario (Calle 13): Desde el Río Bogotá hasta la Avenida Ciudad de Cali (Av Carrera 86), sentido occidente – oriente.
- Calle 80: Desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de Transmilenio, sentido occidente – oriente.
- Carrera Séptima: Desde la Calle 245 hasta la calle 183 sentido norte – sur.
- Avenida Boyacá – vía al Llano: Desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur – norte.
- Vía Suba – Cota: Desde el Río Bogotá hasta la Calle 170, sentido norte – sur.
- Vía La Calera: Desde el peaje Patios hasta la Carrera Séptima, sentido oriente – occidente.
- Vía a Choachí: Desde la vía a Monserrate hasta la Avenida Circunvalar, en sentido oriente – occidente.
¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa?
Según el Código Nacional de Tránsito, la sanción por incumplir la medida de pico y placa será una multa de 711.750 pesos pesos y la inmovilización del vehículo.
