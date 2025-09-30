Presidente del Concejo denuncia que 72% de obras públicas en Bogotá están retrasadas o suspendidas

Bogotá

El presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, reveló una radiografía de las obras públicas en Bogotá, las cuales en su mayoría cuentan con retrasos o están suspendidas.

Según el concejal, de 58 contratos, solo 16 se encuentran sin retrasos, 35 contratos si los presentan y 7 se encuentran suspendidos. Incluso, se puede evidenciar que en la ciudad aún hay obras activas desde el año 2018.

“Este es el claro ejemplo de la obra de la Avenida Novena 170-193 de la localidad de Usaquén, obra que dio inicio el 21 de febrero del año 2018 y que tiene como fecha estimada de entrega el cuarto trimestre de este año”, dijo Abisambra.

Sumado a esto, el concejal afirmó que la demora de estas obras puede llegar a superar los 7 años en ejecución por sus constantes retrasos, trayendo serias consecuencias, como el incremento del índice de tráfico de la ciudad que ha ubicado a Bogotá en el noveno puesto a nivel de Sudamérica con el mayor tiempo de viaje o su relación con el incremento de índices de inseguridad.

Finalmente, el concejal propuso que para afrontar esta situación “exista un mayor rigor en la selección de los contratistas que ejecutan este tipo de obras, endureciendo los requisitos técnicos, financieros y de experiencia, pero en adición fortaleciendo los mecanismos de supervisión de estos, acudiendo a nuevas tecnologías tales como la implementación de tableros de control público y digital en tiempo real, permitiendo que la ciudadanía se apropie más de su rol veedor”.