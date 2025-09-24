Comercios quebrados por obras del metro de Bogotá recibirán ayuda económica

Bogotá

La Secretaría de Desarrollo Económico, María del Pilar López, anunció que la Alcaldía de Bogotá ya tiene listo un plan para ayudar a los micro, pequeños y medianos comerciantes que han resultado afectados en flujo de caja por las obras del metro en la capital.

“La inversión será cercana a los 6.000 millones de pesos y el próximo año se van a priorizar otras zonas que también estarán obra. La idea es identificar la zona para priorizar los puntos e implementar medidas de fomento”, dijo López.

Así las cosas, cerca de 1.400 comercios de 12 localidades (como Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero entre otras) se verán beneficiados con la inyección de capital que estará entre los 3 o 10 millones de pesos.

Según López, la Alcaldía y tiene listo un enlace para que los dueños de los comercios se inscriban y puedan acceder a esta opción.

“Deben demostrar el registro mercantil activo, porque quienes no lo tengan lo sacan con un equipo en terreno de la Secretaría de Desarrollo y por supuesto demostrar que estén en las zonas afectadas”, agregó la secretaria.

Sumado a esto, los comerciantes tendrán el apoyo del Distrito para participar en diferentes escenarios económicos como bazares y ferias, incluso en Corferias, para así poder darles un impulso mayor a sus negocios.

