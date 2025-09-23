Vuelve y juega: líderes emberá impiden que los niños accedan a los servicios del Distrito

Bogotá

Por medio de su cuenta de X, el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, denunció que voceros emberá impiden el acceso de niños, niñas y adolescentes a servicios alimentarios del Distrito.

“Llevamos 12 días sin que los voceros de la comunidad Emberá, que viven en La Rioja, autoricen el acceso a los niños, niñas y adolescentes a los servicios de la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría de Integración Social”, dijo Angulo.

Incluso, el alto funcionario aseveró que una de las personas que impide este acceso, es un hombre que tiene una denuncia por maltrato.

“Es inadmisible que los voceros, entre ellos uno que denunciamos desde la Secretaría de Integración Social en Fiscalía por haber derribado un niño a puñetazos, impidan la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes por parte del gobierno distrital”, agregó.

Por último, Angulo aseguró que este tipo de acciones solo genera problemas para los niños de la comunidad.

“Esta negativa, además de impedir el derecho a la educación o a la atención integral a la primera infancia, implica bloquear el acceso de niños, niñas y adolescentes a raciones alimentarias regulares que proveen distintos servicios del Distrito y está generando altos riesgos de desnutrición e inseguridad alimentaria entre los menores”, concretó.