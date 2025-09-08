Alcaldía de Bogotá hará vigilancia y control en Andrés DC tras comensales que resultaron quemados

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, anunció que la Alcaldía de Bogotá iniciará una inspección especial al establecimiento Andrés DC tras el incidente del fin de semana pasado.

Cabe recordar que nueve personas resultaron quemadas luego de las fallas mecánicas de una máquina de humo.

Por eso, Quintero aseguró: “Desde la Administración Distrital vamos a enviar equipos de inspección, vigilancia y control”.

También hizo una aclaración: “Hay que recordar, por supuesto, que lo que pasa dentro del establecimiento es competencia exclusiva del establecimiento. Sin embargo, haremos con los equipos de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Gobierno”.

Finalmente, el establecimiento lamentó la situación y anunció medidas para que no se repitan episodios similares:

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la salud”.

