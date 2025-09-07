Nueve personas resultaron quemadas tras falla técnica de una máquina de humo en Andrés DC

Bogotá

Por medio de sus redes sociales, el doctor Javier Moreno denunció que en la noche del pasado viernes, 5 de septiembre, cuando se encontraba en el establecimiento Andrés DC, fue víctima, junto con otras 10 personas, de un accidente que le provocó quemaduras de primer y segundo grado como consecuencia de unas máquinas de humo que expulsaron algunas partículas incendiarias.

“La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de Res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primer y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España)”, relató Moreno.

Y agregó que “una de las máquinas de humo empezó a expulsar y partículas incandescentes lo que nos generó quemaduras en rostro, manos, pecho, espalda, caída importante de cabello y prendas de vestir”.

¿Qué respondió Andrés Carne de Res?

Ante la situación, Andrés DC emitió un comunicado lamentando la situación y anunciando medidas.

“El pasado viernes, en Andrés DC, una de las máquinas de humo utilizadas para ambientar nuestras veladas presentó una falla técnica inesperada, que ocasionó la dispersión de una sustancia abrasiva y afectó a nueve de nuestros comensales”, dijeron.

Además, agregaron que los comensales fueron atendidos por su servicio médico interno y por profesionales de Emermédica.

“Tras la revisión, ninguno de ellos requirió atención médica adicional. Aun así, se les ofreció acompañamiento hasta un centro hospitalario en caso de que lo consideraran necesario”, agregaron

Finalmente, desde el establecimiento lamentaron la situación.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la salud”, concluyeron.

Por último, el doctor Moreno, en diálogo con W Radio, confirmó que tomarán acciones legales para que este caso sea atendido por todas las autoridades pertinentes.