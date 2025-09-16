Laureano Acuña respondió a denuncias sobre millonario préstamo para la campaña de Eduardo Verano

El exsenador del Partido Conservador, Laureano Acuña, se refirió a las denuncias que lo relacionan con un millonario préstamo que se habría realizado para la campaña del actual gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

La situación fue dada a conocer por el exsecretario de Desarrollo Económico del departamento, Anatolio Santos, en diálogo con W Radio.

En entrevista con el medio local Emisora Atlántico, Acuña calificó al exfuncionario como un “extorsionista” y aseguró que no existió el préstamo de más de $2 mil millones de pesos que mencionó.

Según Acuña, fue la esposa de Santos la que le prestó $400 millones de pesos, que fueron pagados en su momento y que no tienen que ver con la campaña a la Gobernación del Atlántico.

En ese sentido, negó tajantemente que los recursos ingresaran a dicha campaña.

Adicionalmente, el exsenador manifestó que Santos ya había sido denunciado penalmente y señaló que será la justicia la que determine lo sucedido.

En sus declaraciones, Acuña también afirmó que, la acción del exsecretario correspondería al descontento que le generó el no haber sido nombrado en la Secretaría de Desarrollo del Atlántico.