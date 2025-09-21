Desde el Palacio de San Francisco, el alcalde Carlos Fernando Galán inauguró la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG2025, el evento cultural más importante del año para la capital del país.

“Nunca antes en Colombia habíamos tenido una Bienal de esta magnitud, no solo en cuanto al número de muestras artísticas y espacios intervenidos, sino también en cuanto a su duración de siete semanas, lo que ha implicado un enorme esfuerzo que hoy quisiera reconocer y aplaudir. Gracias, muchas gracias”, dijo Galán.

En esta ocasión, la ciudad invitada de honor es Ciudad de México, con quien Bogotá firmó un memorando de entendimiento que promueve la interacción artística y cultural para fortalecer lazos.

“Es un logro y un reto de ciudad sin precedentes, y un ejemplo contundente de cómo las alianzas público-privadas sí pueden potenciar eventos de gran escala internacional que reafirman a Bogotá como un epicentro de la actividad cultural en Latinoamérica”, agregó el secretario de Cultura, Santiago Trujillo.

Durante la Bienal, que irá hasta el 9 de noviembre, estarán más de 50 artistas convocados bajo la curaduría central. Además, los ciudadanos disfrutarán de las obras de artistas barriales, populares y de curadurías independientes que estarán en distintas localidades con muestras, proyectos y exposiciones de más de 150 artistas y colectivos.