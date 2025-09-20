En estufa modificada pretendían enviar 21 kilos de marihuana desde Bogotá a San Andrés
La captura se dio gracias a la articulación con la Unidad Interagencial estadounidense HSI.
Durante controles de seguridad en una bodega de carga ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto El Dorado, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá identificó a una persona encargada de enviar una encomienda con actitud sospechosa.
Ante esta situación, “se procedió a verificar el contenido de una caja, durante el procedimiento, se hallaron ocultos en una estufa 40 paquetes rectangulares que contenían una sustancia que por sus características y olor se asemejan a la marihuana. Asimismo, se pudo establecer que esta droga tenía como destino San Andrés”.
La mujer de 33 años ahora deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En corrido del año 2025, gracias a los diferentes controles preventivos y operativos, ha logrado incautar en la capital más de 7,5 toneladas de marihuana.