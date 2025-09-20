En estufa modificada pretendían enviar 21 kilos de marihuana desde Bogotá a San Andrés

Durante controles de seguridad en una bodega de carga ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto El Dorado, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá identificó a una persona encargada de enviar una encomienda con actitud sospechosa.

Ante esta situación, “se procedió a verificar el contenido de una caja, durante el procedimiento, se hallaron ocultos en una estufa 40 paquetes rectangulares que contenían una sustancia que por sus características y olor se asemejan a la marihuana. Asimismo, se pudo establecer que esta droga tenía como destino San Andrés”.

La mujer de 33 años ahora deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En corrido del año 2025, gracias a los diferentes controles preventivos y operativos, ha logrado incautar en la capital más de 7,5 toneladas de marihuana.