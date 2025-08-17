En paquetes de gomas y cigarrillos pretendían ingresar marihuana a Colombia en Aeropuerto El Dorado

Se hallaron más de dos mil cigarrillos y varias décimas de gomas.

Gomas incautadas. Foto: Policía

Gomas incautadas. Foto: Policía

Bogotá

Este fin de semana, funcionarios de la Estación de la Policía del Aeropuerto Internacional El Dorado, en coordinación con la Unidad Interagencial de Seguridad Nacional, HSI, lograron la incautación de un cargamento que superaba los 35 kilogramos de marihuana.

Durante la inspección a las bodegas de carga y con el apoyo del perro llamado ‘Cielo’, se detectó un envío sospechoso procedente de Miami con destino a Bogotá.

Al pasar la encomienda por el sistema de inspección, se logró evidenciar cigarrillos artesanales y empaques con gomas que contenían una sustancia vegetal seca con características similares a la marihuana.

En total, fueron hallados más de 2.800 cigarrillos y varias decenas de empaques con comestibles derivados de cannabis.

