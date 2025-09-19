Incautan 1.3 toneladas de marihuana en Pitalito, Huila

Tropas del Batallón Magdalena, de la Novena Brigada, en coordinación con uniformados de Policía Huila, lograron en las últimas horas la incautación de 1.3 toneladas de marihuana en la vía que comunica al departamento del Cauca con el sur del Huila, en el sector de la vereda Versalles del municipio de Pitalito.

Tras un registro minucioso a un furgón, soldados descubrieron una pared falsa en la parte delantera del automotor, donde se ocultaban 15 lonas con el estupefaciente.

Durante la operación fue capturado el conductor del vehículo, quien cubría la ruta Popayán-Florencia. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.