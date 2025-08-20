Alerta por sitios falsos para expedir permisos de Pico y Placa Solidario en Bogotá

En lo corrido de este año, la Secretaría de Movilidad ha denunciado alrededor de 45 sitios falsos que ofrecen tramitar el permiso de Pico y Placa Solidario de manera fraudulenta en Bogotá.

“La entidad hace un llamado a la ciudadanía para que realice el trámite únicamente a través de su página web oficial, con el fin de evitar caer en páginas falsas dedicadas al delito informático o intermediarios no autorizados por la entidad”, aseguraron desde la Secretaría.

Recientemente, se han identificado sitios web, perfiles en redes sociales, números de WhatsApp y terceros que promueven trámites engañosos o cobran por servicios que son exclusivos de la entidad y que se tramitan de forma personal y digital.

En ese mismo orden de ideas, la Secretaría recordó que, el único canal autorizado para realizar la solicitud del Pico y Placa Solidario es el sitio web de la Secretaría Distrital de movilidad: www.movilidadbogota.gov.co.

“La entidad recomienda verificar siempre la URL, esta debe terminar en.GOV.CO (se ha identificado que algunas usan el “.gov.co” en medio de su url, lo cual no corresponde con las páginas del Gobierno Nacional). Ignore por completo mensajes de texto, chats de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros medios de contacto que le ofrezcan ayuda para tramitar el permiso”, agregaron.

Si usted realizó un pago en una página falsa o compartió su información personal, tenga en cuenta:

Reportar el fraude ante la Policía a través del CAI Virtual

a través del CAI Virtual Denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación.

Alertar a la Secretaría de Movilidad para evitar que más ciudadanos sean víctimas.

