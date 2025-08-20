Trasladan a ‘Epa Colombia’ a la Estación de Carabineros de la Policía Nacional

La medida se adoptó por la petición de la defensa de la influencer, que argumentó los graves problemas de seguridad que enfrentaba en la cárcel El Buen Pastor.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que en la mañana de este miércoles fue trasladada Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, desde la cárcel El Buen Pastor a la Estación de Carabineros de la Policía Nacional ubicada en inmediaciones del Parque Nacional.

Igualmente, el abogado Francisco Bernate, defensor de Barrera Rojas, señaló que su traslado se produjo tras las peticiones que hizo tanto al Inpec como al Ministerio de Justicia, argumentando los graves riesgos de seguridad a los que estaba sometida la mujer.

En medio de un dispositivo de seguridad, fue trasladada a las 11:00 de la mañana de este miércoles, 20 de agosto, la influencer que deberá cumplir una condena de cinco años y tres meses de prisión.

Daneidy Barrera Rojas permaneció en la cárcel El Buen Pastor desde el 27 de enero de 2025, tras agotar las vías judiciales para impugnar su condena.

‘Epa Colombia’ fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación al servicio de transporte público, por lo ocurrido en medio del paro nacional en noviembre de 2019.

