Petro cuestionó que Uribe esté libre y ‘Epa Colombia’ presa: “¿justicia o venganza del macho?”

Petro cuestionó que Álvaro Uribe esté libre y 'Epa Colombia' presa: "¿justicia o venganza del macho?".

Durante el consejo de ministros que se desarrolló en la noche de este martes 19 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras una decisión del Tribunal de Bogotá.

El presidente Petro cuestionó que al expresidente Álvaro Uribe se le haya levantado la medida de aseguramiento y comparó la decisión con el caso de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’. Por eso, se preguntó, “yo no entiendo cómo Uribe está libre y ‘Epa’ presa. ¿Eso es justicia o es la venganza del macho?”.

Además, durante el consejo de ministros, Petro recordó sus épocas de congresista y los debates contra el paramilitarismo en Antioquia y añadió: “Uribe por tirarse a Cepeda se tiró a él mismo y entonces ahora nos echa la culpa de su error (…) allá verá la justicia que hace con él, yo no tengo en mi corazón, odio y venganza”.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El tribunal revocó la prisión domiciliaria que impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, al dictar sentencia de primera instancia.

En una decisión de 38 páginas, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá amparó el derecho fundamental a la libertad individual del exmandatario y le ordenó a la juez Heredia Aranda expedir, de manera inmediata, la boleta de libertad en favor de Uribe Vélez.

El Tribunal cuestionó los parámetros sobre los que la juez Heredia Aranda justificó expedir una orden de captura inmediata contra el expresidente, tras anunciar la condena de 12 años de prisión.

