“Nunca he dicho que el ELN esté detrás del asesinato del senador Miguel Uribe”: presidente Petro

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro afirmó que nunca ha asegurado que el ELN este detrás del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Por eso, dijo que el grupo armado “debería leer más que la prensa, directamente mis discursos. No hablo por hablar”.

Petro había dicho hace pocos días: “El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”.

Sin embargo, Petro aclaró que los indicios muestran “una vía hacia la Segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador (Uribe Turbay). No hay indicios hacia el ELN, pero sí hacia la Segunda Marquetalia, ambas agrupaciones están en guerra abierta contra el gobierno, están en una oposición armada”.

Le puede interesar ELN niega cualquier responsabilidad en atentado contra Miguel Uribe Turbay

Pero dijo que las dos organizaciones están centradas en las economías ilícitas. “Han entrado en guerra entre sí, después de la trampa que el ELN le puso a la Segunda Marquetalia en territorio venezolano. Esa guerra la libran en Colombia y Venezuela”.

“Es importante que Venezuela determine sacar los dos grupos de su territorio a fondo; he logrado con la anuencia de Maduro, golpear al ELN en la frontera con Norte de Santander. Decenas de toneladas de cocaína han caído del lado venezolano y funcionarios públicos sobornados. La estrategia de estos grupos, consiste no tanto en la agresión armada contra los estados sino, como al estilo traqueto, sobornar oficiales y funcionarios de ambos estados”.

Para el presidente Petro, ambos grupos esperan una invasión de EE.UU., “lo cual sería de enorme torpeza, para adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los dos países. Construir una situación similar a la de Libia, Siria e Irak”.

“Sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EE.UU., presionan esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en latinoamérica, en la antigua Gran Colombia, imborrable por generaciones entre pueblos hermanos”, dijo.

Añadió: “La irresponsabilidad es inmensa en la extrema derecha. Cerró las fronteras en el pasado y ayudó a hundirla en la crisis y por tanto posibilitó el dominio de las mafias armadas. El ELN vende la tesis que son el tapón de una invasión desde Colombia. En gobiernos progresistas jamás habrá tamaño exabrupto histórico”.

Además, el presidente Petro dijo que las mafias untadas de extrema derecha hasta los “tuétanos” en Miami, Bogotá y Caracas, quieren la guerra fratricida para ganar. “Hay que juntar las inteligencias policiales de Colombia, EEUU, Europa, el mundo árabe, y Venezuela para combatir juntos por un territorio sin mafias y por pueblos liberados.”

“Los extranjeros que controlan las finanzas del ELN y la Segunda Marquetalia están centrados exclusivamente en los negocios ilegales y no en la política. Los transforman en ejército de ocupación en Venezuela y Colombia. Pablito, el verdadero mando del ELN, es muy obediente a los compradores de cocaína, que en general son extranjeros de Albania, Italia, México y algunos colombianos”, añadió.

Concluyó: “Estas mafias se reúnen de manera confederada en el Medio Oriente y España. Y sus decisiones no tienen nada que ver con los intereses nacionales ni de Colombia ni de Venezuela”.