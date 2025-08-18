ELN niega cualquier responsabilidad en atentado contra Miguel Uribe Turbay

El comandante de la guerrilla del ELN, Antonio García, por medio de una declaración negó cualquier responsabilidad de ese grupo armado ilegal en el ataque sicarial contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

García hizo la afirmación al responder a unas declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que señaló lo siguiente: “El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”.

A lo que respondió García: “El ELN resulta acusado por el presidente Petro de un acto que no ejecutó. Pues el ELN cuando hace algo, tiene el valor de responder por lo que hace” sentenció García.

Según el comandante de esa estructura armada ilegal, se “manipula” la verdad y se trata de “achacarle” a la guerrilla del ELN un acto que, asegura, no cometieron.

Lea también: Radican proyecto para que se cambie el nombre del Parque El Golfito por Parque Miguel Uribe Turbay

¿Cómo relacionó Petro al ELN en la muerte de Miguel Uribe Turbay?

Durante la ceremonia de ascensos de generales de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Para el mandatario lo ocurrido es un hecho de “conmoción nacional”, por lo que señaló que las autoridades han solicitado el apoyo de expertos internacionales para avanzar en la investigación.

Para Petro, los motivos del crimen de Uribe Turbay no estarían relacionados con un tema de odio político.

Además, aseguró que “es probable”, aunque no puede confirmarlo, que el ELN “sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad, porque hay que afirmarlo con certeza”.

El presidente también dijo que quienes lo señalan de estar relacionado con el crimen de Miguel Uribe Turbay están cometiendo un delito.

“Los responsables apuntan a otro lado y, por tanto, he decidido defenderme y porque un presidente no debe admitir el delito, delito que está buscando más crímenes por odio, presentaré las denuncias a la Corte porque es lo que se hace en democracia”.