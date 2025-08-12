Disidencias o ELN: ¿Quiénes están detrás del homicidio de Miguel Uribe?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las autoridades están investigando si el ELN u otros grupos armados, están detrás del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

“…está la segunda Marquetalia, pero también el cartel del ELN, también el cartel de alias Mordisco y los diferentes carteles”. Dijo el ministro.

Hay que recordar que este martes, 12 de agosto, el alto funcionario señaló que información de inteligencia les confirmaba la muerte de alias el Zarco Aldinever, uno de los supuestos implicados en el atentado, pero que aún no tenían una prueba física de su deceso por lo que no pueden afirmar que esto sea verdad

Por otro lado, el almirante Francisco Cubides, comandante de las FFMM, ordenó garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales.

“He ordenado mantener la estrecha coordinación con la UNP y la Policía para prevenir amenazas a los candidatos, coacción o delitos electorales, integrándose activamente en los mecanismos de protección institucionales”