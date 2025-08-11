UNP dijo que esquema de Uribe Turbay se dispersó y había policías trasnochados el día del atentado
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, aseguró que por parte de la UNP se cumplieron todos los protocolos.
El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, aseguro que la entidad, está adelantando una investigación interna tras lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado en Bogotá, y murió dos meses después tras estar internado en la clínica Santa Fe.
Rodríguez enfatizó en que se cumplieron con todos los protocolos por parte de la UNP. “Hemos revisado todos los protocolos y encontrado que cumplimos con todo con lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar, el equipo adecuado, los vehículos funcionales, armamento y munición. Todo en su debido estado de funcionamiento”.
Sin embargo, el funcionario también señaló que el día que ocurrió el atentado en Bogotá, hubo dispersión en el esquema de Miguel Uribe Turbay:
“Había unas personas que estaban trasnochadas del día anterior, lamentablemente; y otros que se quedaron cubriendo a su núcleo familiar. Lo correcto es siempre cubrir a la persona protegida principal. No se hizo así”, afirmó.
