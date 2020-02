Los fondos privados de pensiones me engañaron: Ernesto Macías

Ernesto Macías vuelve a ser noticia en Colombia. Según reportes, el senador uribista logró pasar de un fondo de pensiones privado al fondo público Colpensiones por una demanda en tan solo cuatro meses, lo que normalmente toma dos años.

Macías habló en Sigue La W sobre este tema y afirmó que "quien difundió esta noticia falsa es un medio que odia todo lo que huela a uribismo (...) mi traslado se demoró 41 meses, no hubo tal fallo exprés cuando hay tantas instancias involucradas".

Además, explicó que "hubo un engaño de los fondos privados cuando se crearon hacia quienes se pasaban a estos (...) esto no ha sido improvisado, sino todo un proceso con base en la ley".

"Decir que yo tuve un proceso de cuatro meses es insultante para los jueces, fue un proceso ordinario que se tramitó con todas las instancias y circunstancias de ley" añadió.

También, señaló que "el problema que yo tuve fue con el fondo privado, que me enredaba la salida. Nunca fue claro por qué no me permitía salir, por eso acudí a la justicia para que fuera quien garantizara el traslado".

Por su parte, Mauricio Olivera, exdirector de Colpensiones, dijo "uno de los problemas del sistema pensional es el exceso de normatividad, hace que muchas personas vayan a la justicia y existe un principio de favorabilidad. Es un proceso bastante largo".

"La ley dice que una persona puede trasladarse hasta diez años antes de llegar a la edad de pensión. El 50% de las personas que se quieren trasladar logran hacerlo sin cumplir el requisito de la edad, es decir se pasan después del plazo" señaló.