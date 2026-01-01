¿Cuáles son los síntomas de un aneurisma? Estas son las señales más frecuentes, según un experto

Este 31 de diciembre, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio el doctor Juan Andrés Mejía, radiólogo y neurorradiólogo intervencionista, para hablar sobre los aneurismas, específicamente cómo identificarlos y prevenirlos.

En ese sentido, indicó que un aneurisma es una dilatación focal de una arteria del cerebro: “lo menos probable que ocurra es que un aneurisma se rompa pero, desafortunadamente, cuando se rompen, es una situación catastrófica tanto para el paciente como para la familia, por los grados de mortalidad y secuelas”, mencionó, por lo que aseguró que es fundamental detectarlo y tratarlo a tiempo.

Síntomas y señales que pueden indicar que se tiene un aneurisma

Al respecto, el experto indicó: “la mayoría de dolores de cabeza no tienen nada que ver con aneurisma, pero cuando un aneurisma se rompe, el principal síntoma que presenta este paciente de muy alta intensidad, de tipo punzadas”, aseguró, aclarando que este tipo de dolor es mucho más fuerte del regular y aconseja consultar a un médico de inmediato.

Asimismo, además de los dolores de cabeza muy intensos, en los que se debe descartar un sangrado en el cerebro, el doctor mencionó otros síntomas que pueden presentar las personas con aneurismas rotos, como lo son las alteraciones visuales, la pérdida de la fuerza, la pérdida del habla, o siempre que haya una anormalidad súbita en el estado neurológico de los pacientes. En este caso, el experto recomienda asistir de inmediato a un servicio de urgencias de un centro especializado en patología neurovascular, con el objetivo de mejorar el pronóstico y los desenlaces del paciente.

