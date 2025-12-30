El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué hacer en caso de una quemadura? Paso a paso para reaccionar, según experta

En estas fechas de fin de año es común ver noticias de quemados por pólvora, una situación de cuidado para todas las familias. Para hablar sobre el tema y cómo tratar estas situaciones, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más la cirujana plástica Jennifer Gaona.

“Los casos más comunes en estas fechas son las quemaduras en casa, eléctricas, por las malas conexiones con las luces de Navidad, o las quemaduras por aceite, así como las quemaduras por pólvora, que tienen muchos otros ingredientes involucrados, no solamente la quemadura por el calor, sino también contaminación por metales que están en la misma pólvora”, contó.

¿Qué hacer en caso de una quemadura?

La experta explicó en Salud y Algo Más cómo se debe actuar ante cualquier tipo de quemadura, siga el paso a paso a continuación:

No aplicar ungüentos ni productos caseros.

Enfriar la zona.

Envolver en una compresa húmeda como una toalla.

Acudir de inmediato al hospital por urgencias.

“Las quemaduras se profundizan por dos factores, uno de esos es la temperatura y el segundo es el tiempo. Entre más tiempo pase la zona quemada, más profunda y grave va a ser la quemadura. La clave es poner a enfriar esa zona poniéndola bajo el chorro de agua fría entre unos 10 a 20 minutos. Esa es la clave”, aseguró.

Asimismo, destacó que si después de ponerse bajo el agua solo se aprecia una rojez, sí se pueden usar cremas y tratamientos caseros, pero si se generó una ampolla es vital ir al hospital para evitar una cicatriz permanente o daños en el cuerpo.

“Todas las quemaduras por pólvora deben ser manejadas por un especialista, puede que por fuera no se vea mucha lesión, no sé si se ve una ampolla, por dentro pueden haber daños más grandes, se puede ocultar lesiones nerviosas o arteriales”, agregó.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más:

