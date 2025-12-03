Se han registrado 50 casos de quemaduras por pirotecnia: informe del INS

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), se han registrado hasta el 2 de diciembre de 2025 un total de 50 casos de lesiones por pólvora pirotécnica en el territorio nacional.

Este dato marca una mejora significativa en comparación con los 72 casos reportados en el mismo corte de la temporada 2024 – 2025, lo que equivale a una reducción del 30,6%.

De los 50 casos notificados, el 10% corresponde a menores de 18 años, un porcentaje que, aunque reducido, sigue siendo preocupante. Además, se ha identificado que en dos de estos casos, los menores estaban acompañados de adultos bajo los efectos del alcohol, lo que resalta la necesidad de reforzar los controles sobre el consumo de bebidas alcohólicas durante las celebraciones.

Afortunadamente, no se han reportado muertes asociadas a estas lesiones hasta la fecha, aunque las autoridades insisten en la importancia de seguir con las medidas preventivas para evitar tragedias.

En cuanto a la naturaleza de las lesiones, el informe destaca que el 93% de los casos son quemaduras, mientras que el 20% corresponde a laceraciones. Los artefactos más involucrados en estos incidentes son los voladores (26%), seguidos de otros tipos de pirotecnia (24%) y los totes (20%).

En términos geográficos, el departamento de Antioquia sigue siendo el más afectado, con 27 casos reportados hasta la fecha. Otras regiones como Valle del Cauca, con 6 casos, Caldas con dos casos y Norte de Santander con 2 casos, también registran cifras preocupantes.

Aunque no se han reportado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol en esta temporada, el INS mantiene una vigilancia constante sobre estos riesgos. La combinación de pirotecnia, sustancias químicas peligrosas y el consumo de alcohol puede generar consecuencias graves, y las autoridades siguen instando a la población a tomar precauciones.

