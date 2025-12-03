Incautan más de 10.000 unidades de pólvora en la localidad de Kennedy en Bogotá

Gracias a información ciudadana uniformados de la estación de policía Kennedy lograron incautar cerca de 35 kilos de pólvora.

Los hechos presentaron en el el barrio Altamar, jurisdicción del CAI Bella Vista, donde una patrulla observó a una persona sospechosa que se encontraba en vía pública con varias bolsas de color negro; al abordarlo y verificar el contenido de las mismas, se pudo evidenciar que transportaba material pirotécnico.

Durante el procedimiento fueron incautadas más de 10.000 unidades de pólvora: volcanes, martillos, voladores, mariposas, culebras, chispitas, entre otros, que tendrían un valor aproximado a los 5 millones de pesos. Además, la mercancía incautada fue dejada a disposición de la autoridad competente para su traslado y destrucción.

Al ciudadano le fue aplicada una medida correctiva por multa general tipo 4 correspondiente a 16 Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes y por un valor de $759.200 pesos en cumplimiento al artículo 30 de la Ley 1801 de 2016.