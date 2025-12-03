Salario mínimo: la carta de más de 100 exministros y presidentes de gremios pidiendo mesura en alza

Más de 100 exministros, presidentes de gremios y reconocidos economistas como Camilo Sánchez, presidente de Andesco y el Consejo Gremial; María Mercedes Cuéllar; Roberto Steiner; Andrés Velasco, presidente de Asofondos, entre otros, le enviaron una carta a la mesa de concertación del salario mínimo, que se instaló este lunes, pidiendo que los empresarios, sindicatos y trabajadores “lleguen a un acuerdo responsable, basado en criterios técnicos”.

Aseguran que “solo así se protege a los trabajadores y se abren oportunidades para quienes hoy están en la informalidad o buscando empleo”.

Incluso en la misiva alertan que un aumento del salario mínimo por encima de inflación y la productividad “generan los efectos contrarios: mayor informalidad y presiones a los precios afectando en mayor medida a la población de menores ingresos”.

Entre sus argumentos establecen que el salario mínimo no es la herramienta de política social más idónea ya que hay otras medidas que pueden ser más efectivas para solucionar los problemas de distribución del ingreso y equidad, y evitar la disyuntiva entre favorecer a quienes tienen empleo y perjudicar a quienes están desempleados o en la informalidad, que son la mayoría.

De hecho, señalan que el 55% de los ocupados es informal.

Hay que recordar que el Gobierno ha dejado entrever que el aumento que propondría sería del 11%, mientras que los empresarios están contemplando un incremento alrededor del 7%, y los sindicatos alrededor del 13%.

Eso sí, el próximo 9 de diciembre varios sectores destaparán sus cartas y con base en eso seguirá la negociación que podrá concluir en concertación o en la expedición del salario mínimo vía decreto.