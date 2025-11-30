Cuál es el salario mínimo en México 2025: Valor dólares y pesos colombianos ¿Es más que en Colombia?

Para muchos latinos, México se ha consolidado como un destino atractivo, no solo por su riqueza cultural y gastronómica, sino por ser una de las economías más robustas de la región.

Aspectos como la estabilidad del peso mexicano frente al dólar y la cercanía con Estados Unidos, son algunos de los motivos que impulsan a muchos latinoamericanos a buscar nuevas oportunidades laborales en territorio azteca.

Una de las principales dudas de quienes consideran emigrar es el valor del salario mínimo y si este ingreso es realmente superior al que se percibe en otros países como Colombia.

Si usted también tiene esta inquietud, a continuación le contamos su equivalencia en pesos colombianos, dólares y otros detalles de este pago.

¿Cuánto es el salario mínimo de México en el 2025?

Tras los acuerdos alcanzados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el impulso del Gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, el salario mínimo en México para el 2025 tuvo un incremento aproximado del 12%, situándose en 278,80 pesos mexicanos al día para la mayoría del país.

Esto sería un pago mensual promedio de 8.364 pesos mexicanos.

En pesos colombianos, este salario mensual general sería equivalente a $1.714.620 pesos colombianos, con una tasa de cambio aproximada de $205 pesos colombianos por peso mexicano. En la moneda estadounidense, este ingreso representa aproximadamente $410 dólares mensuales.

Cabe resaltar que en México existe una zona especial con un pago superior. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo para 2025 se fijó en 419,88 pesos mexicanos por jornada.

Esto significa que, si usted trabaja en la frontera, el salario mensual asciende a 12.596 pesos mexicanos, lo que tendría una equivalencia aproximada de $2.582.180 pesos colombianos o unos $615 dólares.

¿El salario mínimo de México es mayor al de Colombia?

Actualmente, sí, si comparamos las cifras proyectadas para el 2025, el salario mínimo general de México, que serían $1.714.620 pesos colombianos, supera al salario mínimo actual que ronda los $1.423.500 pesos colombianos. La diferencia es mayor si se trabaja en la zona fronteriza, donde el ingreso es casi el doble que en Colombia.

¿Qué necesita un colombiano para trabajar en México?

Si su intención es radicarse y ejercer una actividad remunerada, entrar como turista no será suficiente. Las leyes migratorias mexicanas son estrictas respecto a la actividad laboral.

Esto necesitaría si desea, en el futuro, trabajar en México:

Oferta de Empleo: Es el primer paso. Una empresa mexicana debe solicitar el permiso ante el Instituto Nacional de Migración para contratarlo. Sin esta oferta, no puede tramitar la visa de trabajo desde el consulado.

Es el primer paso. Una empresa mexicana debe solicitar el permiso ante el Instituto Nacional de Migración para contratarlo. Sin esta oferta, no puede tramitar la visa de trabajo desde el consulado. Visa de Residencia Temporal por Oferta de Empleo: Una vez la empresa recibe la autorización del Instituto Nacional de Migración, debe acudir al consulado mexicano en Colombia para la entrevista y estampado de la visa.

Una vez la empresa recibe la autorización del Instituto Nacional de Migración, debe acudir al consulado mexicano en Colombia para la entrevista y estampado de la visa. Pasaporte válido y vigente: Debe tener una vigencia mínima de seis meses al momento de la entrada y hojas disponibles para los sellos correspondientes.

Debe tener una vigencia mínima de seis meses al momento de la entrada y hojas disponibles para los sellos correspondientes. Forma Migratoria Múltiple: Es un documento que se llena al ingresar al país, vital para canjear luego por su tarjeta de residencia.

Es un documento que se llena al ingresar al país, vital para canjear luego por su tarjeta de residencia. Tarjeta de Residente: Al llegar a México, tiene 30 días para acudir al Instituto Nacional de Migración y canjear su visa por la tarjeta de residencia temporal, que es su documento de identidad legal.

Al llegar a México, tiene 30 días para acudir al Instituto Nacional de Migración y canjear su visa por la tarjeta de residencia temporal, que es su documento de identidad legal. CURP y RFC: Una vez tenga su residencia, deberá tramitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) y darse de alta en Hacienda con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para poder recibir su nómina legalmente.

