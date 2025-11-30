Inscríbase: Universidad de Cambridge tiene cursos gratuitos de inglés nivel A2, B1, B2, C1 y C2

Celular con una aplicación para aprender inglés desde cualquier parte (Getty Images) / NicoElNino

Hoy por hoy, en el mundo globalizado en el que se vive en la actualidad, el saber un segundo idioma dejó de ser algo opcional y se ha convertido en algo necesario para expandir y abrir oportunidades tanto laborales, como académicas.

En esa línea, el inglés, al ser considerado el idioma universal, es una de las lenguas más buscadas por las personas cuando se trata de aprender otra de estas mismas.

El inglés permitió que el ser humano, en la actualidad, pueda desenvolverse a nivel mundial en aspectos de economía, negocios, turismo, o simplemente comunicación global.

Es así como los gobiernos han entendido que ofrecer a los ciudadanos estas oportunidades de aprendizajes lingüísticos también puede potenciar el desarrollo de la nación.

Pero no son solo los gobiernos, sino las mismas personas y diferentes instituciones, han entendido que ofrecer la oportunidad de enseñar este idioma genera crecimiento tanto financiero como personal.

Por esto, diferentes instituciones educativas ofrecen aprender el idioma de forma paga, como de forma gratuita: es el caso de Cambridge, que por medio de su página web, ofrece la comunidad mundial la oportunidad de aprender inglés a través de diferentes ejercicios.

¿Cómo son los cursos?

Pues bien, lo primero que debe saber es que son cursos variados en donde la institución educativa le enseña diferentes aspectos del idioma como:

Gramática,

Listening,

Pronunciación,

Escritura,

Speaking,

Vocabulario, entre otros.

Usted, dentro de la página, podrá ver seleccionar lo que le interese y verá la oferta disponible de todos los cursos que van desde nivel C hasta A, es decir, básico, intermedio y avanzado.

Así, dependiendo de las casillas que usted seleccione, la plataforma le arrojará los resultados de cursos que van de acuerdo a sus intereses.

Los cursos son muy variados.

¿Cuáles son los tipos de cursos?

Los cursos le enseñan vocabulario, entre más cosas. Por ejemplo, inglés de negocios, es decir, términos y formas en ese idioma aplicados al mundo empresarial. Entre otros modos.

Estos son algunos ejemplos de lo que le aparecerá en la plataforma.

¿Cómo inscribirse a los cursos?

Lo relevante de estos cursos es que usted no necesita inscripción alguna. Lo único que debe hacer es hacer clic en el que le interese participar y de inmediato podrá realizar la actividad que el mismo ofrece.

Para conocer la oferta completa debe hacer clic aquí y podrá revisar todo lo anterior, sin límite: https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners?rows=12

