Cursos de inglés de National Geographic: Hay de niveles desde A1 hasta C2 ¿Cómo inscribirse?

Hoy por hoy saber hablar un segundo y, hasta tercer, idioma se ha posicionado en el mundo como una necesidad para muchas personas, ya que esto puede abrir puertas en materia académica y laboral no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Es por esto que desde los mismos gobiernos y también el sector privado se ha enfocado en ofrecer a la población mundial la oportunidad de estudiar otra lengua, siendo el inglés una de las más buscadas.

Y es que el inglés se ha posicionado como el ‘idioma universal’ y, por lo anterior, la reconocida National Geographic en su sección Learning lanzó cursos en los que se puede estudiar varios niveles del idioma.

¿Cuál es el objetivo de estos cursos?

La revista explica que sus programas “para estudiantes de inglés, tanto jóvenes como adultos, enseñan el idioma y las habilidades necesarias para tener éxito en el aula, el trabajo y el mundo real”. Esto, alineado con lo mencionado anteriormente sobre la necesidad, en el mundo actual, de saber otro idioma aparte del nativo.

¿Cómo son los cursos?

“Mediante contenido práctico de National Geographic y TED, nuestros programas de habilidades integradas fomentan la fluidez y desarrollan la capacidad de los estudiantes para pensar críticamente y comunicarse eficazmente en la comunidad global”, dicen.

¿Qué habilidades se pueden aprender con estos cursos?

Pues bien, según NatGeo, con los cursos que ofrecen se pueden aprender habilidades como:

Gramática

Escucha y habla

Lectura

Escritura

Pronunciación

¿Cuáles cursos hay disponibles?

National Geographic cuenta con seis categorías de cursos:

Preprimaria - Alumnos muy pequeños

Primaria - Jóvenes estudiantes

Secundaria - Adolescentes

Alfabetización y lenguaje basados ​​en el contenido

Inglés general para adultos

Educación para adultos en Estados Unidos

Así, cada una de estas categorías cuenta con varios cursos para trabajar sus habilidades con el idioma, según sus necesidades.

¿Cómo inscribirse a estos cursos?

Para realizar la inscripción a estos cursos usted debe hacer clic en el que la interese y solicitar contactar con un representante.

Deberá dirigirse a la opción “Fuera de los Estados Unidos”.

Luego seleccione su país y, posteriormente, póngase en contacto con alguno de los representantes para tramitar su inscripción.

Si usted desea conocer más información sobre todos los cursos, haga clic aquí.

