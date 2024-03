5 universidades públicas que ofrecen cursos de inglés: ¿Cuánto duran y qué valor tienen?

En la actualidad la necesidad de saber un segundo idioma se ha posicionado como vital a la hora de buscar oportunidades tanto académicas como laborales.

El inglés, al ser catalogado como ‘el idioma universal’ sería la lengua que más universidades e incluso trabajos piden a sus aspirantes.

Este idioma se ha convertido en una parte esencial del ser humano para poder desarrollarse en los campos anteriormente mencionados como consecuencia del mundo globalizado.

Es por esto que muchas empresas de diferentes sectores ofrecen la oportunidad a sus colaboradores, de aprender este idioma. Sin embargo, no solo en materia empresarial pasa esto, pues también se ve en instituciones educativas que ofrecen cursos de inglés tanto para personas que forman parte de esa universidad, como para quienes no: siendo el punto de este artículo, las universidades públicas.

¿Cuáles son las universidades?

Estas son algunas universidades públicas que ofrecen cursos de inglés.

UNAD Universidad Abierta y a Distancia

La UNAD cuenta con cursos de inglés variados que puede ver haciendo clic en este enlace. El costo establecido para cada nivel es de $585.000 más $9.000 por concepto de seguro estudiantil, explican en su página web.

Actualmente, cuenta con disponibilidad inmediata en el periodo 2:

Fechas de Inscripción: Del 25 de enero al 27 de marzo 2024

Fecha de Inicio de actividades Académicas: Del 1 abril de 2024

Fecha de Terminación de actividades Académicas: 2 de julio de 2024

Detalle: Segundo Período Académico UNAD English en los niveles: A1, A2, B1, B1+, B2, C1.

También, en el periodo 3

Fechas de Inscripción: Del 1 de abril al 14 de mayo 2024

Fecha de Inicio de actividades Académicas: Del 20 de mayo de 2024

Fecha de Terminación de actividades Académicas: 20 de agosto de 2024

Detalle: Tercer Período Académico UNAD English en los niveles: A1, A2, B1, B1+, B2, C1.

Universidad Nacional de Colombia

Una de las universidades más importante de Colombia, si no la más importante, cuenta con cursos de inglés para jóvenes y adultos, y también para niños.

Cuenta con 12 niveles y 60 horas de intensidad por nivel. El precio es de $769.000, que es la tarifa plena para todos los idiomas en todas las modalidades y horarios

Cuando los horarios son semestrales, se maneja: Sábados de 9 am a 1 pm. Sábados de 2 pm a 6 pm.

Cuando los horarios son bimestrales, se maneja: Lunes a jueves de 7 am a 9 am. Lunes a jueves de 5 pm a 7 pm. Lunes a jueves de 6 pm a 8 pm. Lunes a jueves de 7 pm a 9 pm.

Universidad de Antioquia

El programa de inglés para adultos “consta de 18 cursos mensuales (Iintensivo) o bimestrales, en modalidades presencial y virtual. Está dirigido a jóvenes que hayan terminado bachillerato y adultos en general”, según explican en su web.

Para inscribirse, la fecha máxima de plazo es el 1 de abril.

Inicia el 9 de abril y finaliza el 2 de mayo. Tiene un costo de $419.000 mensual.

Para el curso bimestral, la fecha máxima de plazo para inscribirse es el 1 de abril. Tiene un costo de $419.000 bimestral.

Universidad del Atlántico

Tal como lo denomina la institución, esta cuenta con cursos libres de Lenguas Extranjeras. Allí se pueden encontrar cursos de inglés y otros idiomas.

Hay inglés para niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Los precios, según explican en su web, son:

Inscripción Estudiantes UA y particular: $43.300

Matrículas Particulares: $780.000

Universidad Industrial de Santander

Esta universidad pública en Bucaramanga cuenta con:

Kids

Pre-Teenager

Teenagers

Conversational Program

Young Adults

Inglés General para Adultos

Así mismo, describen en su web las tarifas:

Inglés semi-intensivo. Niños y jóvenes: $460.000

English Immersion. (Vacacional Niños y Jóvenes): $571.000

Inglés intensivo. Mayores de 15 años: $460.000

Inglés super-intensivo: $1.949.000

Si desea conocer más tarifas haga clic en este enlace.