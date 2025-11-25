¿Cuáles son los mejores colegios distritales de Bogotá? Esto revelaron las Pruebas ICFES 2025

Bogotá

Según explica el Ministerio de Educación en su página web, la educación en Colombia se define como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.

Es por esto que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) dio a conocer los resultados de las Pruebas Saber 11 de 2025, presentadas el pasado 10 de agosto por los estudiantes que hacen parte del calendario A.

Los resultados arrojaron el listado de los colegios distritales con mejor calificación. En el examen se evaluaron cinco áreas fundamentales: ciencias sociales, inglés, ciencias naturales, lectura crítica y matemáticas.

¿Cuáles son los mejores colegios distritales de Bogotá?

Los mejores colegios públicos de Bogotá fueron elegidos con base en los puntajes obtenidos por sus estudiantes en las Pruebas Saber 11 de 2025. Son los siguientes:

Colegio San José Norte (IED) con un promedio de 308 puntos. Colegio La Felicidad (IED) con un promedio de 313 puntos. Colegio Jaime Hernando Garzón Forero (IED) con un promedio de 300 puntos. Colegio Rodolfo Llinás (IED) con un promedio de 295 puntos.

Es importante destacar que esta selección se hace basados en las recientes pruebas ICFES y solo en los colegios de calendario A.

¿Cuál es el top 5 de los mejores colegios de Colombia 2025 - 2026?

Según la página web de Sapiens Research, los colegios que encabezan la lista de los mejores en Colombia se encuentran ubicados en Barranquilla, Bogotá y Floridablanca, municipio de Santander.

Colegio Boston Internacional, de Barranquilla . Categoría D1 - AAA+

. Categoría D1 - AAA+ Colegio Nuevo Cambridge, Floridablanca, Santander. Categoría D1 - AAA+

Categoría D1 - AAA+ Colegio Anglo Americano, Bogotá D.C. Categoría D1 - AA.

Cabe resaltar que la entidad explicó que los resultados no están basados en las pruebas Saber 11, sino en los índices generales. “Analizamos (versión #13, publicada el 09-09-2025) más de 14.500 colegios, y solo clasificaron 809 (de 122 municipios)“, dijeron.

El resto del top lo conforman un colegio de Bucaramanga y otro de Bogotá:

Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga. Categoría D1 - AA.

Categoría D1 - AA. Liceo Campo David, de Bogotá D.C. Categoría D1 - AA.

¿Cuáles colegios componen el resto del top 10?

El top 10 lo componen cinco colegios que son de Bogotá y Cali.

Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali . Categoría D1 - A.

. Categoría D1 - A. Colegio Los Nogales, de Bogotá. Categoría D2 - AAA+++.

Categoría D2 - AAA+++. Colegio Colombo Americano CAS, de Bogotá . Categoría D2 - AAA+++.

. Categoría D2 - AAA+++. Colegio San José de Inglaterra, de Bogotá D.C . Categoría D2 - AAA++.

. Categoría D2 - AAA++. Colegio San Mateo Apóstol, de Bogotá D.C. Categoría D2 - AAA++.

