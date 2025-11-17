Qué puntaje ICFES se necesita para una beca en Colombia: Requisitos clave para aplicar

Acceder a la educación superior en Colombia es el sueño de muchos estudiantes cuando acaban su etapa escolar secundaria. Uno de los pasos más relevantes para dar el paso a la universidad es presentar las Pruebas Saber, más conocidas como el ICFES.

Ahora, según explica el ICFES en su página web, la prueba Saber 11 ″es un instrumento de evaluación estandarizada que mide oficialmente la calidad de la educación formal impartida a quienes terminan el nivel de educación media”.

En esa línea, obtener determinados puntajes altos en esta prueba permite que usted acceda a diferentes becas.

¿Qué puntaje ICFES se necesita para una beca?

Según explica en su web la plataforma Univérsate, “muchas universidades colombianas, tanto públicas como privadas, ofrecen programas de becas que se asignan en función del desempeño en el examen Saber 11. Estas becas pueden cubrir total o parcialmente los costos de matrícula, sostenimiento y otros gastos asociados con la educación superior”.

¿Cuáles son las becas más comunes para aplicar?

Bachilleres Ecopetrol: Para poder aplicar se debe poseer un puntaje ICFES mayor da 350 puntos

Para poder aplicar se debe poseer un puntaje ICFES mayor da 350 puntos Beca Andrés Bello: Premia a los 50 estudiantes con los puntajes más altos del país, sin considerar su registro en el SISBÉN, y adicionalmente destaca a los 10 mejores bachilleres con los resultados más sobresalientes en áreas rurales y urbanas.

Premia a los 50 estudiantes con los puntajes más altos del país, sin considerar su registro en el SISBÉN, y adicionalmente destaca a los 10 mejores bachilleres con los resultados más sobresalientes en áreas rurales y urbanas. Fondo Fest: Los requisitos son: ser estudiante del último año de colegio en Bogotá o haber cursado los dos últimos años allí, y haber presentado la prueba ICFES Saber 11°

Los requisitos son: ser estudiante del último año de colegio en Bogotá o haber cursado los dos últimos años allí, y haber presentado la prueba ICFES Saber 11° Jóvenes a la U: Para acceder a esta beca las universidades exigen un puntaje superior a 270 en la Prueba ICFES Saber.

Para acceder a esta beca las universidades exigen un puntaje superior a 270 en la Prueba ICFES Saber. Becas de universidades privadas: En este caso, el puntaje que se pide depende netamente de la universidad.

En este caso, el puntaje que se pide depende netamente de la universidad. Beca Generación E: Tener un puntaje igual o superior a 345 en el examen Saber 11°.

Asimismo, los Distritos, Alcaldías y Gobernaciones también premian los más altos puntajes de cada colegio, a los cuales también les brindan la oportunidad de becas.

¿Qué requisitos se piden para acceder a una beca?

Ser colombiano o poseer nacionalidad colombiana.

Contar con registro Sisbén IV.

Tener un puntaje alto o estar entre los 3 primeros puestos ICFES del departamento.

Estar admitido a un programa académico en una universidad que esté ofreciendo becas.

En algunos casos, pueden requerirse pruebas de aptitud, habilidades o conocimientos específicos.

Es importante tener en cuenta que los requisitos para obtener una beca pueden variar según la institución otorgante de la beca y el tipo de beca al que se esté aplicando.

