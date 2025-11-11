Resultados pruebas Saber Pro y TyT 2025: ICFES confirmó fecha de publicación

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) reveló la fecha en que miles de estudiantes y recién graduados podrán acceder a sus resultados individuales de las pruebas Saber Pro y TyT correspondientes al segundo semestre de 2025. Los resultados se harán públicos el viernes 27 de febrero de 2026.

Las pruebas Saber Pro (dirigidas a programas universitarios profesionales) y Saber TyT (enfocadas en programas técnicos y tecnológicos) tuvieron su jornada de aplicación en el mes de noviembre de 2025, específicamente el día 9.

Este proceso evaluativo involucró a una cifra significativa de participantes: más de 235 mil estudiantes estaban convocados para presentar estas pruebas en ese segundo semestre de 2025.

La publicación de estos resultados individuales es una instancia crucial, ya que permite a cada evaluado conocer su desempeño en las competencias genéricas y específicas.

Una vez publicados los resultados, los interesados contarán con un plazo de dos meses para realizar solicitudes o reclamos respecto a sus puntajes individuales.

Estos exámenes no solo representan un requisito de grado para muchos estudiantes, sino que también ofrecen un panorama detallado sobre el nivel de formación académica integral de quienes están próximos a culminar sus estudios en la universidad o en programas técnicos y tecnológicos.

Las pruebas se estructuran en torno a módulos de competencias:

El núcleo de la evaluación se centra en la medición de competencias genéricas, fundamentales para el desempeño profesional y ciudadano.

Estos módulos incluyen:

Comunicación Escrita. Inglés. Lectura Crítica. Razonamiento Cuantitativo. Competencias Ciudadanas.

Adicionalmente, se evalúan módulos de competencias específicas según el área de estudio.

Mientras los resultados individuales son esenciales para cada estudiante, los resultados agregados o institucionales tienen un impacto directo en la política educativa y en las Instituciones de Educación Superior (IES).

Estos datos consolidan la información para municipios, departamentos, y para las propias IES, sirviendo como una herramienta de diagnóstico y mejora.

Pasos para acceder a los resultados de las pruebas Saber Pro y TyT

El acceso se realiza de manera sencilla y directa a través de las plataformas digitales del ICFES. Para que quienes lo presentaron puedan consultar su desempeño individual a partir del viernes 27 de febrero de 2026, deben seguir un proceso de autenticación que requiere información específica del usuario y de la prueba.

Cómo entrar a consultar de forma virtual:

Tipo de documento: selección del tipo de identificación (ej. Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de Identidad).

selección del tipo de identificación (ej. Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de Identidad). Número de documento

Fecha de nacimiento: ingresada en formato día/mes/año.

ingresada en formato día/mes/año. Número de registro: el código único que le fue asignado al estudiante durante el proceso de citación al examen.

El ICFES también pone a disposición de la ciudadanía un espacio virtual de ayuda, conocido como la “Sala de consulta de resultados”, que opera de lunes a viernes en un horario de 12:00 m a 7:00 p.m. para resolver dudas relacionadas con el proceso de los resultados.

