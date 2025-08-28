Resultados ICFES: ¿Qué pasa si saca un puntaje de 500, 360 o 270? Becas y más

Presentación del examen Saber Pro con el logo del ICFES (Redes sociales)

El pasado 10 de agosto se llevó a cabo la aplicación del examen Saber 11 Calendario A, prueba que se realiza como requisito de graduación en todas las instituciones públicas y privadas de Colombia.

De este modo, el Ministerio de Educación, junto al ICFES, publicarán los resultados individuales de estas pruebas el próximo viernes 10 de octubre.

Siendo así, miles de estudiantes deberán ingresar a la página del ICFES para conocer los resultados de sus pruebas.

¿Cómo consultar los resultados de las pruebas Saber 11 - Calendario A?

Debe ingresar a la página de Icfes haciendo clic aquí o en este link: https://www.icfes.gov.co/

o en este link: https://www.icfes.gov.co/ En la sección de “Resultados” presione el botón de ‘Consultar tu número de registro’.

Allí debe buscar los resultados de Pruebas Saber 11 y oprimir en la opción de ‘ 2021 en adelante ’.

Allí debe poner su número de documento de identidad y el número de registro.

Verificar el captcha.

Y listo, podrá visualizar su puntaje.

Le puede interesar: Fecha oficial de pruebas aplazadas Saber 11, calendario A, según ICFES: Link y citación 2025

¿Cuánto es el puntaje mínimo de las pruebas Saber 11 para ganar becas?

Según Univérsate, la Beca Generación E, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional tiene algunos requisitos para ser asignada.

Esta beca busca “reconocer a los mejores estudiantes con vulnerabilidad económica a través del componente de Excelencia del Programa Generación E, que facilita el acceso, permanencia y graduación en la educación superior mediante créditos condonables”.

Este, que es uno de los programas de beca más importantes, tiene algunos requisitos, como lo es el puntaje del ICFES.

Según menciona MinEducación, los estudiantes deben tener un puntaje igual o superior a 345 en el examen Saber 11°, así como deben estar registrados en el Sisbén IV, con un puntaje inferior a 4.

Lea aquí: Cierre de bar en Chapinero y comparendos por venta de alcohol a menores tras prueba Saber

Además, destacan que todo aquel estudiante que aplique, no podrá contar con título profesional.

Puntaje de 500, 360 o 270: Estas son las becas que puede ganar

Adicionalmente a la beca del Ministerio de Educación, existen otros programas que pueden ayudar a miles de estudiantes a empezar sus carreras profesionales:

Jóvenes a la U: Este es un programa de la Secretaría de Educación, ATENEA, los Fondos de Desarrollo Local y las Instituciones de Educación Superior que ofrece el financiamiento del 100% de la matrícula en varios programas universitarios seleccionados. Sin embargo, los estudiantes deben tener un puntaje superior a 270 en la Prueba ICFES Saber.

Lea detalles: Cómo consultar los resultados ICFES 2025 calendario B: link, pasos y datos necesarios