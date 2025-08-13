Actualidad

Cuándo salen los resultados del ICFES 2025: Fecha oficial pruebas Saber 11, según el instituto

El cronograma actual del Icfes corresponde exclusivamente al Calendario A, dirigido a estudiantes que cursan grado 11 entre enero y noviembre de 2025.

ICFES e imagen de referencia. Foto: ICFES / Getty Images

A través de sus canales oficiales, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó el calendario para la publicación de los resultados individuales de las Pruebas Saber 11° – Calendario A 2025.

De acuerdo con la institución, los puntajes estarán disponibles para consulta el 17 de octubre de 2025 a través del portal web del Icfes.

Tenga en cuenta que el cronograma actual corresponde exclusivamente al Calendario A, dirigido a estudiantes que cursan grado 11 entre enero y noviembre de 2025. Para el Calendario B, el proceso ya concluyó: las pruebas se hicieron en abril y los resultados estuvieron disponibles el 6 de junio de este año.

Con los resultados del 17 de octubre, los estudiantes ya podrán iniciar su proceso de inscripción en universidades, postulación a becas o ingreso a instituciones técnicas y tecnológicas.

Cronograma completo con fechas clave para los estudiantes

Según el cronograma oficial publicado por el Icfes, estas son las fechas que los estudiantes deben tener en cuenta:

  • Citación: Se dio a conocer el pasado 25 de julio, cuando se les dio a conocer a los estudiantes la sede, fecha y hora donde debían presentarse.
  • Aplicación del examen: La prueba se aplicó el 10 de agosto, en una jornada dividida en dos sesiones: una en la mañana y otra en la tarde. Se realizó en más de 1.400 sedes distribuidas en 561 municipios del país, con una participación estimada en 640.000 personas.
  • Resultados individuales: Podrán consultarse desde el 17 de octubre, cuando el Icfes habilite el sistema para que los estudiantes ingresen sus datos y accedan a su puntaje.

¿Cómo consultar los resultados del Icfes cuando estén disponibles?

El procedimiento para acceder a los resultados del Icfes es el siguiente:

  • Ingrese al sitio web oficial del Icfes.
  • Diríjase a la sección de ‘Resultados’ o ‘Consulta de resultados’.
  • Seleccione el tipo de prueba (Saber 11 – Calendario A).
  • Ingrese su tipo y número de documento, fecha de nacimiento y, si lo solicita, el número de registro.
  • Marque la casilla ‘No soy un robot’ y haga clic en Ingresar.

Una vez haya hecho estos pasos, el sistema mostrará el puntaje total, el rendimiento por cada prueba, porcentajes y un reporte con orientación para interpretar los resultados.

Tu contenido empezará después de la publicidad