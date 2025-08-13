Cuándo salen los resultados del ICFES 2025: Fecha oficial pruebas Saber 11, según el instituto
A través de sus canales oficiales, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó el calendario para la publicación de los resultados individuales de las Pruebas Saber 11° – Calendario A 2025.
De acuerdo con la institución, los puntajes estarán disponibles para consulta el 17 de octubre de 2025 a través del portal web del Icfes.
Tenga en cuenta que el cronograma actual corresponde exclusivamente al Calendario A, dirigido a estudiantes que cursan grado 11 entre enero y noviembre de 2025. Para el Calendario B, el proceso ya concluyó: las pruebas se hicieron en abril y los resultados estuvieron disponibles el 6 de junio de este año.
Con los resultados del 17 de octubre, los estudiantes ya podrán iniciar su proceso de inscripción en universidades, postulación a becas o ingreso a instituciones técnicas y tecnológicas.
Cronograma completo con fechas clave para los estudiantes
Según el cronograma oficial publicado por el Icfes, estas son las fechas que los estudiantes deben tener en cuenta:
- Citación: Se dio a conocer el pasado 25 de julio, cuando se les dio a conocer a los estudiantes la sede, fecha y hora donde debían presentarse.
- Aplicación del examen: La prueba se aplicó el 10 de agosto, en una jornada dividida en dos sesiones: una en la mañana y otra en la tarde. Se realizó en más de 1.400 sedes distribuidas en 561 municipios del país, con una participación estimada en 640.000 personas.
- Resultados individuales: Podrán consultarse desde el 17 de octubre, cuando el Icfes habilite el sistema para que los estudiantes ingresen sus datos y accedan a su puntaje.
¿Cómo consultar los resultados del Icfes cuando estén disponibles?
El procedimiento para acceder a los resultados del Icfes es el siguiente:
- Ingrese al sitio web oficial del Icfes.
- Diríjase a la sección de ‘Resultados’ o ‘Consulta de resultados’.
- Seleccione el tipo de prueba (Saber 11 – Calendario A).
- Ingrese su tipo y número de documento, fecha de nacimiento y, si lo solicita, el número de registro.
- Marque la casilla ‘No soy un robot’ y haga clic en Ingresar.
Una vez haya hecho estos pasos, el sistema mostrará el puntaje total, el rendimiento por cada prueba, porcentajes y un reporte con orientación para interpretar los resultados.
