Cuándo salen los resultados del ICFES 2025: Fecha oficial pruebas Saber 11, según el instituto

A través de sus canales oficiales, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó el calendario para la publicación de los resultados individuales de las Pruebas Saber 11° – Calendario A 2025.

De acuerdo con la institución, los puntajes estarán disponibles para consulta el 17 de octubre de 2025 a través del portal web del Icfes.

Tenga en cuenta que el cronograma actual corresponde exclusivamente al Calendario A, dirigido a estudiantes que cursan grado 11 entre enero y noviembre de 2025. Para el Calendario B, el proceso ya concluyó: las pruebas se hicieron en abril y los resultados estuvieron disponibles el 6 de junio de este año.

Con los resultados del 17 de octubre, los estudiantes ya podrán iniciar su proceso de inscripción en universidades, postulación a becas o ingreso a instituciones técnicas y tecnológicas.

Cronograma completo con fechas clave para los estudiantes

Según el cronograma oficial publicado por el Icfes, estas son las fechas que los estudiantes deben tener en cuenta:

Citación: Se dio a conocer el pasado 25 de julio, cuando se les dio a conocer a los estudiantes la sede, fecha y hora donde debían presentarse.

Se dio a conocer el pasado 25 de julio, cuando se les dio a conocer a los estudiantes la sede, fecha y hora donde debían presentarse. Aplicación del examen: La prueba se aplicó el 10 de agosto, en una jornada dividida en dos sesiones: una en la mañana y otra en la tarde. Se realizó en más de 1.400 sedes distribuidas en 561 municipios del país, con una participación estimada en 640.000 personas.

La prueba se aplicó el 10 de agosto, en una jornada dividida en dos sesiones: una en la mañana y otra en la tarde. Se realizó en más de 1.400 sedes distribuidas en 561 municipios del país, con una participación estimada en 640.000 personas. Resultados individuales: Podrán consultarse desde el 17 de octubre, cuando el Icfes habilite el sistema para que los estudiantes ingresen sus datos y accedan a su puntaje.

¿Cómo consultar los resultados del Icfes cuando estén disponibles?

El procedimiento para acceder a los resultados del Icfes es el siguiente:

Ingrese al sitio web oficial del Icfes .

. Diríjase a la sección de ‘Resultados’ o ‘Consulta de resultados’ .

. Seleccione el tipo de prueba (Saber 11 – Calendario A).

(Saber 11 – Calendario A). Ingrese su tipo y número de documento, fecha de nacimiento y, si lo solicita, el número de registro.

su tipo y número de documento, fecha de nacimiento y, si lo solicita, el número de registro. Marque la casilla ‘No soy un robot’ y haga clic en Ingresar.

Una vez haya hecho estos pasos, el sistema mostrará el puntaje total, el rendimiento por cada prueba, porcentajes y un reporte con orientación para interpretar los resultados.

