W Radio y Copa Airlines premian a 17 oyentes con tiquetes dobles ida y regreso a cualquiera de los más de 80 destinos Copa en el continente. Sé uno de los ganadores.

Mes de concurso: Octubre de 2025

Colombia – ¿Cómo participar?

1. Escucha el Noticiero W en vivo a partir del 1 de octubre.

2. Deberás responder correctamente 1 preguntas relacionadas con Copa Airlines. Ver información de interés aquí:https://www.descubrecopa.com/ y PDF de preguntas

3. Si aciertas la pregunta, ¡ganas un tiquete doble en Copa Airlines!

4. Para validar tu premio, deberás responder por correo que has leído y aceptado los Términos y Condiciones del concurso.

Destinos disponibles:

Puedes viajar desde los 10 destinos Copa en Colombia (Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y San Andrés) a Norte, Centro, Suramérica y el Caribe.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

ACTIVIDAD “CON W RADIO Y COPA AIRLINES, VUELVE A CONECTAR CON LA DICHA DE VOLAR”

1. De los realizadores

Actividad organizada por CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. identificada con NIT 860014923-4 (en adelante, la “Emisora” o Caracol S.A.) y COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. (COPA AIRLINES), sociedad debidamente constituida de acuerdo a las leyes de la República de Colombia y datos de registro NIT 860.025.338-2. La Actividad será difundida por el organizador, al público en general, utilizando la Emisora CARACOL S.A. y su programa “W RADIO”, como canal de difusión del contenido de su actividad.

2. Objetivo

Copa Airlines y La Emisora premian a 17 oyentes con 17 tiquetes dobles desde los 10 destinos Copa en Colombia (Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y San Andrés) a los más de 80 destinos en Norte, Centro, Suramérica y el Caribe donde opera Copa Airlines, en W RADIO (de 5:00 a.m. a 12:00 m.), de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el presente documento (en adelante, la “Actividad”). La difusión de la Actividad se hará desde el Miércoles 1 de Octubre hasta el 30 de Octubre en la misma emisora.

Nota: el premio por cada ganador solamente incluye un (1) tiquete doble ida y vuelta, sujeto a las condiciones establecidas en los presentes términos y condiciones.

3. De los participantes

a. Solo podrán participar personas mayores de 18 años, establecidos en Colombia.

b. No podrán participar en esta actividad los empleados de CARACOL S.A., ni de COPA AIRLINES S.A., ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (Padres / Hijos / Abuelos / Nietos / Hermanos), primera de afinidad (esposos) y primero civil (Padres o hijos adoptantes).

c. Deben tener conocimiento pleno y expreso de este reglamento, ya que la participación, aceptación y recibo de la invitación conlleva la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones de participación, así como las condiciones, limitaciones y responsabilidades, no solo de este reglamento, sino las que conlleva el reclamo y aceptación de la invitación.

d. Solo se consideran participantes de esta actividad, las personas mayores de edad que participen durante el mes de septiembre del presente año, y cumplan con los requisitos que dé la emisora el mismo día de la Actividad, los cuales estarán basados en la información que Copa Airlines proporcione.

e. No podrán participar personas que:

i. Hayan incurrido en conductas o participado en actividades que puedan comprometer la reputación o el buen nombre de las marcas de Caracol Radio o Copa Airlines, de otro participante o de cualquiera de sus patrocinadores y/o de los bienes o servicios que estos ofrecen.

ii. Hayan participado en actividades contrarias a la ley, el orden público y las buenas costumbres.

iii. Personas que ostenten la calidad de PEP (persona expuesta políticamente).

4. Descripción y mecánica de la Actividad

Mecánica de la Actividad:

● La dinámica consiste en promocionar los beneficios de viajar internacionalmente con Copa Airlines mediante el obsequio de tiquetes en Clase Económica por medio de la correcta respuesta a una serie de preguntas en alianza con W RADIO, entregando tiquetes dobles durante el mes de septiembre. Ver información de interés aquí: https://www.descubrecopa.com/ y PDF de preguntas

● Paso 1: Copa Airlines y W Radio dispondrán en sus páginas web información relacionada con la presente Actividad o la que estimen conveniente para que los participantes puedan responder a las preguntas. Esta información servirá como base para construir las preguntas de la Actividad que por habilidad y destreza deberán responder los concursantes para ganar.

● Paso 2: W Radio comunicará a sus oyentes que, en alianza con Copa Airlines, entregarán 17 tiquetes dobles en Clase Económica para 17 ganadores (cada uno con su acompañante), durante el mes de septiembre, y sujetos a los presentes términos y condiciones, incluyendo la información tendiente a conocer estos, publicándolos en su respectivo landing.

● Paso 3: La Emisora promoverá la dinámica a través de promociones pregrabadas en su programa Noticiero W, informando el landing donde el participante podrá encontrar los presentes términos y condiciones.

● Paso 4: Los oyentes deberán llamar a la Emisora. La mesa de trabajo hará 1 pregunta por participante relacionada con la aerolínea e información del programa Noticiero W radio, la dinámica de preguntas será definida por la mesa de trabajo del programa.

Si el oyente cumple con la totalidad de los requisitos y responde correctamente a la pregunta de la dinámica, será el ganador.

● Paso 5: El ganador del premio deberá responder a vuelta de correo indicando que acepta términos y condiciones para otorgarle el premio.

Participantes:

Personas mayores de edad, que no tengan alguna causal de limitación de participación en la Actividad, de conformidad con los presentes términos y condiciones.

Copa Airlines o la Emisora se reservan el derecho de descalificar a cualquier participante que incurra en fraude, suplantación, falsedad o cualquier conducta indebida.

Cantidad total de tiquetes:

34 tiquetes en Clase Económica (17 tiquetes dobles)

Se informará al aire que cada premio para cada oyente incluirá:

Tiquete ida y regreso en Clase Económica para una (1) persona y un (1) acompañante, ambos mayores de edad y en cumplimiento de las restricciones de los presentes términos y condiciones. El ganador se hace responsable del pago de impuestos gubernamentales y/o aeroportuarios de las ciudades de origen y destino que guarden relación con los boletos aéreos; los tiquetes deberán ser utilizados de manera simultánea por el ganador y su acompañante en el período de un (1) año , a partir de la firma de la carta premio.

No se reconocerá ningún tipo de valor en dinero a los ganadores, los tiquetes no incluyen otros gastos asociados al viaje, los cambios que se efectúen en la reserva de forma posterior a su emisión corren por cuenta de los pasajeros.

5. Ganadores

Las personas ganadoras, serán las que cumplan con las condiciones propuestas por la mesa de trabajo de W RADIO (5:00 a.m. a 12:00 m.) de acuerdo con la mecánica de la Actividad descrita en el numeral 4 del presente documento.

NOTA: cada ganador realizará el pago de impuestos correspondiente a sus tiquetes. Este valor va desde los 100 USD hasta los 200 USD. De acuerdo con el destino, estos impuestos aeroportuarios pueden variar. Al momento de redimir sus tiquetes, deberán de pagar los impuestos en pesos colombianos según el cambio.

Descripción del ganador

5.1 Descripción: serán GANADORES aquellas personas que cumplan con todos los requisitos descritos en el presente documento.

6. Entrega del premio a cada ganador

Copa Airlines le otorga un tiquete doble de ida y regreso (válido para 2 pasajeros) desde los 10 destinos Copa en Colombia (Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y San Andrés) a los más de 80 destinos en Norte, Centro, Suramérica y el Caribe operados por Copa Airlines, bajo las siguientes condiciones:

Vigencia del premio: el ganador podrá emitir y utilizar su tiquete en el lapso de un (1) año.

Validez: aplica únicamente para volar en baja temporada. No podrá ser utilizado en el período de temporada alta que contempla las siguientes fechas: del 12 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, del 12 de junio de 2026 al 16 de agosto de 2026, del 11 de diciembre de 2026 al 17 de enero de 2027, Fiestas Patrias en Panamá, Carnavales en Panamá, Semana Santa, Acción de Gracias en Estados Unidos, Navidad y Año Nuevo. Copa Airlines se reserva el derecho de aplicar otras fechas con restricción de uso, sin que esto implique compensación al pasajero. Sujeto a disponibilidad de cupos en clase. Favor consultar disponibilidad de la clase. Después de pasada la fecha de vigencia del premio no se realizarán ampliaciones de vigencia.

Impuestos: el ganador se hace responsable del pago de impuestos gubernamentales y/o aeroportuarios de las ciudades de origen y destino que guarden relación con los boletos aéreos. Dichos impuestos deberán ser pagados en efectivo al momento de emitir los boletos.

Manejo:

Los tiquetes entregados estarán sujetos a cupos, es decir de ninguna manera se garantiza o asegura el embarque.

La solicitud del tiquete deberá realizarse con un mínimo de 20 días de anticipación al viaje , a través de un email indicando fechas de viaje, destino, nombres completos de los pasajeros y fechas de nacimiento; adjuntando fotocopia del pasaporte.

, a través de un email indicando fechas de viaje, destino, nombres completos de los pasajeros y fechas de nacimiento; adjuntando fotocopia del pasaporte. Al momento de redención deben usarse la totalidad del premio.

Enviar carta premio firmada y copia de los documentos de identificación. Sin estos documentos originales no se emite el premio.

y copia de los documentos de identificación. Sin estos documentos originales no se emite el premio. Este tiquete será expedido únicamente a través de Copa Airlines, no se realizará ningún trámite a través de agentes de viajes.

El boleto es válido para viajar por Copa Airlines, en Clase Económica, sin derecho a upgrade.

Términos y condiciones de los tiquetes aéreos:

El boleto será válido para ser emitido y usado por periodo de un (1) año.

El boleto es válido para viajar por COPA AIRLINES en Clase Económica a cualquiera de las rutas operadas por la aerolínea.

El boleto no puede ser utilizado durante temporada alta que contempla las siguientes fechas: del 12 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, del 12 de junio de 2026 al 16 de agosto de 2026, del 11 de diciembre de 2026 al 17 de enero de 2027, Fiestas Patrias en Panamá, Carnavales en Panamá, Semana Santa, Acción de Gracias en Estados Unidos, Navidad y Año Nuevo. Copa Airlines se reserva el derecho de aplicar otras fechas con restricción de uso, sin que esto implique compensación al pasajero. Sujeto a disponibilidad de cupos en clase.

El boleto no es transferible, reembolsable en efectivo ni transmisibles a otras aerolíneas. No puede ser vendido, canjeado o extendido luego de la fecha de expiración, ni se permiten cambios de ruta. El incumplimiento de lo establecido en el presente acápite traerá consigo la cancelación inmediata por parte de COPA AIRLINES del tiquete / beneficio.

Es necesario solicitar el boleto con un mínimo de veinte (20) días de anticipación a la fecha de viaje a través de los correos electrónicos que se indicarán en la carta premio.

Este Acuerdo no contempla la exoneración de equipaje ni descuento en sobrepeso.

Por razones de disponibilidad y debido a que sus equipajes pueden exceder nuestra asignación de equipaje por pasajero, COPA AIRLINES no puede garantizar que su equipaje será enviado en su vuelo asignado. Por lo tanto, recomendamos que coordinen de antemano el envío de equipaje con las oficinas de COPA AIRLINES Cargo.

COPA AIRLINES no se hace responsable de la documentación, papeles o identificaciones que cada pasajero necesita para poder viajar.

La aerolínea se reserva el derecho de retirar el beneficio en cualquier momento. Es causal de retiro inmediato de este beneficio que el Beneficiario se presente al Aeropuerto bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias controladas. El Beneficiario debe mantener el mejor comportamiento frente a los funcionarios de Copa Airlines, especialmente Agentes de Counter y personal del Aeropuerto.

Los gastos incurridos por el pasajero en el destino seleccionado serán responsabilidad exclusiva del mismo.

En ningún caso se podrá garantizar disponibilidad de silla.

En el evento que el Beneficiario no lograse embarcarse en el vuelo, Copa Airlines no asumirá ningún costo asociado a Hotel, manutención, gastos incurridos, transporte, ni indemnizará al Beneficiario por motivo alguno.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en caso de que en un futuro COPA AIRLINES no siga operando sus servicios al destino seleccionado por el pasajero, el pasajero no tendrá derecho a ningún tipo de resarcimiento, debiendo en tales circunstancias elegir un destino diferente de igual o menor valor.

Los boletos de Patrocinio / Special Media no acumulan millas en nuestro programa de viajero frecuente, ConnectMiles, no son válidos para upgrades , ni serán acreedores a beneficios del mismo programa.

, ni serán acreedores a beneficios del mismo programa. No aplican otros descuentos adicionales sobre las tarifas publicadas. Las tarifas de los tiquetes que sean emitidos al Beneficiario bajo este Acuerdo estarán sometidas a las condiciones y restricciones, establecidas por la aerolínea, de acuerdo con la reglamentación de las mismas.

Código de boleto P005 sin derecho a upgrade .

. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en caso de que en un futuro COPA AIRLINES no siga operando sus servicios al destino seleccionado por el pasajero, EL GANADOR no tendrá derecho a ningún tipo de resarcimiento, debiendo en tales circunstancias elegir un destino diferente de igual o menor valor.

Vigencia del tiquete: una vez expedido el tiquete, este tendrá una vigencia de un mes.

Terminación anticipada: Copa Airlines se reserva el derecho de revocar de manera unilateral e inmediata el Acuerdo y todos sus beneficios en caso de encontrar cualquier irregularidad en su manejo o incumplimiento de las condiciones por parte del Beneficiario y/o del canal de compra, sin perjuicio de las acciones legales que considere necesarias iniciar con ocasión de los perjuicios causados por la irregularidad o el incumplimiento. Así mismo, no obstante, el plazo de vigencia arriba establecida, Copa Airlines Colombia podrá dar por terminado de manera anticipada el Acuerdo en cualquier momento, de manera discrecional y sin lugar al pago de indemnización alguna, mediante preaviso escrito de terminación enviado al Beneficiario.

Alcance de la actividad:

Territorio Colombiano. De ser necesario, si la persona seleccionada está ubicada en una ciudad o zona metropolitana de una ciudad diferente al lugar donde se hará la entrega del premio (Bogotá D.C.), debe asumir los costos de desplazamiento para la entrega del premio.

Limitación de Responsabilidad:

La responsabilidad frente al participante finaliza con la puesta a disposición del premio al ganador. Como quiera que CARACOL S.A. concurre en su calidad de canal de difusión de la actividad del anunciante, no es responsable por ningún efecto adverso que el premio pueda tener sobre el participante. La interacción digital (registro, votación, conteo de votos, etc.) con los oyentes concursantes y con los oyentes votantes se hace usando aplicaciones de terceros tales como Facebook, Twitter, Instagram, o widgets de terceros, sobre los cuales CARACOL S.A. no tiene ningún control y por ende no se hace responsable por cambios unilaterales o por fallas de dichas aplicaciones. Lo anterior significa que, por ejemplo, CARACOL S.A. no se hace responsable si la aplicación bloquea o elimina a un participante, descalifica un voto, o actuaciones similares.

Prohibiciones especiales:

Si en cualquier momento, sea antes, durante o con posterioridad a la Actividad, se descubre que el ganador incumple con este reglamento, los organizadores podrán descalificarlo y negarse a entregarle su premio. Si éste ya fue entregado, podrán exigir su devolución por las vías de Ley. El participante se obliga a observar las siguientes prohibiciones y en los demás documentos y contratos que llegue a suscribir con CARACOL S.A.., a saber: No realizar actos que ponga en desventaja o pretenda colocar en desventaja a otros participantes tales como: la difusión de asuntos de carácter privado, personal, familiar, críticas o rumores ajenos a la verdad. No realizar publicidad de otros eventos, actividades promocionales, concursos o menciones comerciales de personas o empresas que sean competencia de CARACOL S.A., sea a través de tweets y demás formas tradicionales y no tradicionales de publicidad. No expresar opiniones a través de cualquier medio, que puedan causar daño a la imagen de los productos, servicios, marcas o buen nombre de CARACOL S.A., la marca sus directivos o empleados, o alguno(s) de los Patrocinadores. No realizar acuerdos verbales o escritos en virtud de los cuales se comprometan a cualquier título a prestar servicios relacionados con la presente Actividad, a favor de cualquier tercero, incluidos los patrocinadores, sin autorización previa de CARACOL S.A. No realizar en público o que puedan llegar a serlo, actuaciones contrarias a la moral y las buenas costumbres menoscabando la imagen de los participantes, CARACOL S.A., sus marcas, y patrocinadores. No propiciar, realizar o participar en la realización de cualquier conducta o actividades que puedan poner en riesgo la salud o seguridad de otras personas relacionadas con la organización y desarrollo de “LA ACTIVIDAD”, o con la seguridad y reputación de LA EMISORA, sus marcas, directivos y Patrocinadores.

Descargue los Términos y condiciones de la actividad aquí

2 Preguntas para oyentes

Conozca las preguntas para nuestros oyentes aquí