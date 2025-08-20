Fecha oficial de pruebas aplazadas Saber 11, calendario A, según ICFES: Link y citación 2025

Abren las inscripciones para la prueba Saber 11, calendario A: El examen será en agosto/ Getty Images

Acceder a la educación superior en Colombia es el sueño de muchos estudiantes a lo largo y ancho del país cuando acaban su etapa escolar secundaria.

Uno de los pasos más relevantes para dar el paso a la universidad es presentar las Pruebas Saber, más conocidas como el ICFES.

Ahora, según explica el ICFES en su página web, la prueba Saber 11 ″es un instrumento de evaluación estandarizada que mide oficialmente la calidad de la educación formal impartida a quienes terminan el nivel de educación media”.

¿Cuál será la fecha oficial de las distintas pruebas aplazadas saber 11, calendario A?

“Icfes, aplicará el domingo 31 de agosto las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, en los sitios que no pudieron realizar la jornada de evaluación el pasado domingo 10 de agosto por causas ajenas al Instituto, en municipios de los departamentos de Boyacá, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y otros del país”. Según comunicado a la opinión publica por parte de Icfes en su portal web.

Según el comunicado, la entidad Icfes, publicará la respectiva citación el próximo viernes 22 de agosto.

Ojo, las aproximadas 24.230 personas que presentaran su examen, deben estar muy atentos, pues algunos lugares de presentación de la prueba serán cambiados a los que inicialmente se habían establecido.

Finalmente, según su portal web, Icfes le informa que esta reprogramación no afectara de ninguna manera las fechas ya programadas para la publicación de los resultados.

¿En qué fecha se publican los resultados a prueba Saber 11, Pre Saber y Validación de Bachillerato Académico?

Saber 11: octubre 10 de 2025.

Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico: octubre 17 de 2025.

