Cierre de bar en Chapinero y comparendos por venta de alcohol a menores tras prueba Saber

Tras pruebas Saber, operativo en Chapinero dejo cierre de bar y comparendos por venta de alcohol a menores

Después de la presentación de la prueba Saber ICFES en Bogotá, las autoridades realizaron varios operativos con el propósito de prevenir que menores ingresaran a bares o discotecas y estuvieran expuestos a la venta y consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

Puede leer: Pruebas saber Pro 2025: ICFES abrió inscripciones para registro y recaudo extraordinario

En varias inspecciones se detectó la presencia de adolescentes dentro de los locales y la distribución de bebidas alcohólicas, incumpliendo lo estipulado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Como resultado, el bar Studio 85 fue suspendido por tres días por permitir el ingreso de menores. Además, se impuso un comparendo por infringir el artículo 38 del Código Nacional de Policía.

Lea aquí: Cómo consultar los resultados ICFES 2025 calendario B: link, pasos y datos necesarios

En el establecimiento se encontró a una menor de 14 años, quien fue entregada a sus padres tras recibir amonestación y comparendo. Así mismo, cuatro menores halladas fueron trasladadas por el ICBF al Centro Zonal Revivir, debido a la ausencia de sus acudientes.