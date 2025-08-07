Pruebas saber Pro 2025: ICFES abrió inscripciones para registro y recaudo extraordinario

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes dio a conocer fechas de inscripción para presentar el examen de Estado en el segundo semestre del año, las cuales se dieron a conocer en el calendario publicado por la institución.

Cabe recordar que el examen Saber Pro es una examen estandarizado del Estado, utilizado para medir las competencias de los estudiantes quienes próximamente finalizarán sus estudios de educación superior.

Este examen está compuesto de un grupo de competencias genéricas y otro específicas; dentro de los módulos genéricos esta Lectura crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés.

El segundo grupo se asocia a temáticas y contenidos específicos a la carrera profesional de cada estudiante, estando acorde a su área de formación.

¿Cuando empiezan las inscripciones para las pruebas?

El registro extraordinario empezó el lunes, 4 de agosto y va hasta el 22 de agosto.

Las solicitudes frente a este proceso de inscripción van a tener un tiempo de atención entre el pasado 9 de junio y el 29 de agosto.

Según el calendario oficial del Icfes, se dio inicio al proceso el pasado 24 de junio e iba hasta el viernes, 1 de agosto.

Fechas de recaudo extraordinario:

El recaudo extraordinario inició el lunes, 4 de agosto y su fecha de finalización el viernes, 22 de agosto.

El recaudo ordinario dió inicio el 24 de junio y finalizó el 1 de agosto.

Otras fechas del calendario:

Publicación de citaciones, viernes 24 de octubre.

Publicación de resultados individuales en página web , viernes 27 de febrero del 2026

, viernes 27 de febrero del 2026 Publicación definitiva de resultados institucionales, viernes 10 de julio de 2026

