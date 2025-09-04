Juliana Guerrero no presentó el examen Saber Pro: Universidad San José

La Fundación Universitaria San José le confirmó a W Radio que Juliana Guerrero, designada como viceministra de la Juventud, no presentó el examen Saber Pro, requisito necesario para obtener su título universitario.

Francisco Pareja, representante legal de la universidad, aseguró que Guerrero estudió 18 meses en la institución y obtuvo su grado como contadora pública el pasado mes de junio, en una ceremonia realizada en el Coliseo MedPlus. Sin embargo, reconoció que no realizó dicha prueba y que esta será presentada en noviembre.

Al indagar por qué se graduó sin ese requisito, Pareja respondió que se cometió un error desde la secretaría general, por ello realizarán una junta en la que buscan aclarar los hechos.

El directivo también explicó que la corta duración de la carrera se debe a que en esa universidad los estudiantes realizan tres semestres en un año.

La designación de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud ha sido cuestionada por no cumplir con los requisitos necesarios para desempeñar ese cargo.